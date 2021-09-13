الرئيس اللبناني يأمل استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 11:57 صباحا
الرئيس اللبناني ميشال عون، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، إنه يأمل أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

جاء بيان عون بينما تجتمع الحكومة الجديدة، التي تشكلت يوم الجمعة، للمرة الأولى في القصر الرئاسي، حسب وكالة «رويترز». وقال عون على «تويتر»: «ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة».

وتقع على حكومة لبنان الجديدة التي يرأسها نجيب ميقاتي مهمة إنعاش الاقتصاد الهائلة في بلد يواجه أزمات غير مسبوقة في تاريخه، سيكون على الحكومة الجديدة كبح الانهيار الاقتصادي في لبنان الغارق في أزمة وصفها البنك الدولي بأنّها الأسوأ منذ 1850.

ويقول محللون إن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية يبدو ضروريا. وكانت المحادثات قد انطلقت في مايو 2020، وانتهت بعد شهرين من الخلافات في الجانب اللبناني حول الخسائر التي سيقع على الدولة تكبّدها والخسائر المترتبة على دائنيها الرئيسيين - البنك المركزي والبنوك التجارية على وجه الخصوص.

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