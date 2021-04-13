الرئيس السوري يقيل حاكم المصرف المركزي وسط أزمة اقتصادية حادة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 04:44 مساء
مقر المصرف المركزي السوري وسط دمشق. 17 يونيو 2020(أ ف ب)

أقال الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، حاكم المصرف المركزي حازم قرفول في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية بالتزامن مع النزاع الدامي المستمر فيها منذ عشر سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الأسد أصدر مرسومًا «ينهى تعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكمًا لمصرف سورية المركزي»، من دون أن يتم إعلان خلف له، وفق «فرانس برس».

كما لم يتطرق الإعلام الرسمي إلى سبب إقالة قرفول، الذي فرضت واشنطن عليه عقوبات اقتصادية في سبتمبر 2020.

تدهور سعر الصرف في السوق السوداء
وقال محلل اقتصادي في دمشق، فضل عدم كشف اسمه لحساسية الموضوع، إن «أداء المصرف المركزي في المرحلة الماضية كان سلبيًّا، ولم يؤدِّ الحاكم دوره في تدخلات حقيقية» للجم تدهور سعر الصرف في السوق السوداء. واعتبر أن البلاد بحاجة اليوم وعلى وقع المتغيرات الاقتصادية إلى «وجوه أكثر حيوية وقادرة على مواكبة التطورات».

وتشهد سورية، التي دخل النزاع فيها الشهر الماضي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف  الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المئة في السوق السوداء. وبداية الشهر الماضي، سجلت الليرة السورية تدهورًا قياسيًّا حين تخطى سعر الصرف عتبة أربعة آلاف مقابل الدولار، قبل أن تعود وتتحسن بعض الشيء.

وقف استيراد بضائع
وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة، بينها وقف استيراد بضائع تعد «كماليات» وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق جريدة «الوطن» المقربة من الحكومة. وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء اليوم 3200 ليرة للدولار، بينما السعر المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار.

-  الحكومة السورية ترفع سعر البنزين 50% وسط أزمة اقتصادية حادة

وكان الأسد عين قرفول حاكمًا للمصرف المركزي في سبتمر 2018، بعدما شغل مناصب عدة في المؤسسة المالية بينها النائب الأول للحاكم.  

وفي بيان إعلان فرض العقوبات عليه، أفادت وزارة الخزانة الأميركية أن قرفول اجتمع في سبتمبر برجال أعمال سوريين بهدف الحصول منهم على تمويل يهدف إلى تحسين وضع الليرة. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12.4 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

ويعاني السوريونن اليوم، الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من خمسين في المئة، وسط أزمة محروقات حادة.

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