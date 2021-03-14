«ديزني لاند باريس» لن يعاود نشاطه في الموعد المحدد سابقا

زوار يضعون الكمامات يتجولون بمتنزه «ديزني لاند» في باريس. 15 يوليو 2020 . (أ ف ب)

أعلن مجمع «ديزني لاند باريس» الترفيهي، الوجهة السياحية الخاصة الأولى في أوروبا، أنه لن يعيد فتح أبوابه في الموعد المعلن سابقا في الثاني من أبريل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبعد وقف أنشطته بين 13 من مارس و15 يوليوالماضي، أعاد مجمع «ديزني لاند باريس» الذي يوظف 17 ألف شخص، فتح أبوابه بضعة أشهر قبل أن يعاود الإغلاق اعتبارا من 30 أكتوبر الماضي.

وفي 18 يناير الفائت، أرجئ موعد إعادة الافتتاح إلى الثاني من أبريل بعدما كان مقررا في 13فبراير الماضي، في حال «سمحت الظروف بذلك».

غير أن المجمع أشار عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه «نظرا إلى الوضع الحالي والقيود على التنقلات في أوروبا»، فإنه «لن يعيد فتح أبوابه في الموعد المحدد سابقا في الثاني من أبريل»، مضيفًا: «نظل متفائلين إزاء إعادة فتح أبوابنا قريبا وسنبقيكم على علم بذلك في أقرب وقت ممكن عبر موقعنا الإلكتروني».

ولفت مجمع «ديزني لاند باريس» إلى أن الأشخاص الذين حجزوا تذاكر لهم «يمكنهم تغيير مواعيد الوصول إلى إلغاء الحجز».

وكانت مجموعة «ديزني» أعلنت قبل أيام أنها تأمل فتح مجمعها الترفيهي في ولاية كاليفورنيا الأميركية بـ«حلول نهاية أبريل» إثر تخفيف القيود الصحية المفروضة من السلطات المحلية بعد تراجع واضح في عدد حالات «كوفيد-19» في الولاية.

ويقع هذا المجمع في مدينة أناهيم، ويعتبر الثاني بين مدن الألعاب في العالم من حيث عدد الزوار بعد «ديزني وورلد» في أورلاندو (ولاية فلوريدا) الذي أعاد فتح أبوابه منذ يوليو 2020 بقدرة استيعابية محدودة. كذلك عاودت مجمعات «ديزني» الأخرى أيضاً نشاطاتها في آسيا.