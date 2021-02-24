توزيع 35% أرباحا على المساهمين الأفراد بمصرف التجارة والتنمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 01:59 صباحا
شعار مصرف التجارة والتنمية. (الإنترنت)

أعلن مصرف التجارة والتنمية عن توزيع 30% من أرباح المصرف عن العام الماضي 2020، يتم توزيعها نقداً على مساهمي المصرف الأفراد فقط.

وعُقد الإثنين، في بنغازى، اجتماع الجمعية العمومية العادي لمصرف التجارة والتنمية، بنصاب قانوني للحضور بلغ 68.4%، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لليوم الأول، وبحضور مراقب مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء.

ووفق بيان المصرف، صادقت الجمعية العمومية على بنود جدول أعمال الاجتماع، والذي شمل الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال سنة 2020، وتلاوة تقرير هيئة المراقبة في العام الماضي.

كما تم تلاوة تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة على الميزانية وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة عن السنة المالية المنتهية، وتعيين مكاتب المراجعة التى ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنة 2021.

فيما تم تقديم مذكرة بشأن منح قرض تطبيقاً لأحكام المادة 78 فقرة (2) من القانون رقم (1) لسنة 2005 ميلادي، بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2020.

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