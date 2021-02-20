صندوق النقد يفكر في إدراج التغير المناخي ضمن محادثات خفض ديون الدول الفقيرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 09:10 صباحا
مقر صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لـ«رويترز» أن هذه المؤسسة الاقتصادية تعمل مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى طرق لإدراج تغير المناخ في المفاوضات بشأن تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة.

وبدأت ثلاث دول وهي إثيوبيا وتشاد وزامبيا بالفعل مفاوضات مع الدائنين في إطار عملية تدعمها مجموعة العشرين قد تؤدي إلى تخفيض الديون في بعض الحالات، حسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

وقال مالباس إنه يتوقع أن تطلب دول أخرى إعادة هيكلة ديونها، لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل.

وأدت جائحة فيروس «كورونا» إلى تراجع التوقعات بالنسبة للعديد من الدول التي كانت مثقلة بالفعل بالديون قبل تفشي المرض، مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق وتأخر معدلات التطعيم كثيرا عن الاقتصادات المتقدمة.

وعرضت الصين والولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة العشرين في البداية على أفقر دول العالم تخفيفا موقتا لسداد الديون المستحقة للدائنين الرسميين بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين.

وفي نوفمبر الماضي طرحت مجموعة العشرين أيضا إطارا جديدا مصممًا استهدف معالجة أرصدة الديون غير المستدامة.

وأوضح مالباس أن البنك وصندوق النقد الدولي يدرسان كيفية مزاوجة مشكلتين عالميتين وهما ضرورة خفض أو إعادة هيكلة عبء الديون الثقيل عن العديد من الدول الفقيرة وضرورة تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري التي تسهم في تغير المناخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثروة من نفايات البلاستيك.. تجربة رائدة في كينيا مفيدة ماليا وبيئيا
اقتصاد
«فيسبوك» متهمة بتضخيم جمهورها لزيادة عائداتها من الإعلانات
اقتصاد
قادة مجموعة السبع يريدون جعل 2021 «نقطة تحوّل لنهج التعددية»
دولى
ميركل: التعددية «تعززت» بتولي بايدن الرئاسة الأميركية
دولى
التعادل يفرض نفسه في ديربي العاصمة بين الاتحاد والمدينة
رياضة محلية
بايدن: الديمقراطية تتعرض لهجمات.. والمعركة مع الاستبداد في «مرحلة حاسمة»
دولى
كشف ملابسات جريمة قتل وسطو مسلح بمنطقة الحدائق
ليبيا
العاصفة القطبية تخلف ضحايا وغضبا شعبيا.. وتوقف حملات تطعيم «كورونا» في أميركا
دولى
الدوري التونسي يستحوذ على 30 لاعباً ليبياً في آخر ثلاثة مواسم
رياضة محلية
بعضها غريب وآخر صادم.. ثورة 17 فبراير في اعترافات قادة دول غربية
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحديات محلية ودولية في انتظار السلطة الجديدة
ليبيا
«توحيد المؤسسة العسكرية» في مباحثات المبعوث الأممي مع النمروش
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة حديثة لعلاج تساقط الشعر