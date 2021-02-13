دورسي وجاي زي يمولان تطوير عملة «بتكوين» بنحو 24 مليون دولار

من اليمين مغني الراب جاي زي ورئيس شركة «تويتر» جاك دورسي. (الإنترنت)

أعلن مؤسس «تويتر» جاك دورسي، الجمعة، التعاون مع مغني الراب جاي زي لإطلاق مؤسسة ترمي لتمويل تطوير البتكوين لتصبح «عملة الإنترنت»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب دورسي وهو أيضا رئيس شركة «سكوير» لخدمات الدفع، عبر «تويتر» أنا وجاي زي «سنقدم 500 بتكوين كمنحة جديدة تحمل اسم (بي ترست) لتمويل تطوير البتكوين، ستتركز في بادئ الأمر على فرق في أفريقيا والهند»، وبلغت قيمة 500 بتكوين نحو 24 مليون دولار، الجمعة.

وأضاف دورسي: «نقوم بذلك بثقة عمياء من دون أية توصيات من جانبنا»، واضعًا رابطًا للترشيحات لتولي أول ثلاثة مناصب عضوية في المجلس، وتشير صفحة الترشيحات إلى أن مهمة «بي ترست» ستكون «جعل بتكوين عملة الإنترنت».

وسمحت السلطات الكندية الجمعة بإطلاق أول صندوق في العالم للبتكوين المتداول في البورصة، ما يعطي المستثمرين نفاذًا أكبر إلى هذه العملية الافتراضية، ورغم الشبهات باستخدام البتكوين في عمليات غير قانونية، تحقق العملة المشفرة نموًّا كبيرًا بفضل استثمارات شركات كبرى.

وقد أعلنت «تيسلا» اإاثنين استثمارها 1,5 مليار دولار في البتكوين وهي تعتزم قبول هذه العملة الافتراضية كوسيلة دفع لشراء سياراتها، وفي أكتوبر، أطلقت شركة «باي بال» العملاقة للدفع الإلكتروني خدمة للمشتريات والدفع بالعملة المشفرة، فيما أعلنت «سكوير» استثمارها 50 مليون دولار في البتكوين.

ولم يخف جاك دورسي يوما اهتمامه بعملة بتكوين الافتراضية، إذ يرى فيها نموذجًا للحوكمة اللامركزية للإنترنت، وأُطلقت البتكوين في 2009 ولم تكن قيمتها كبيرة في البداية، لكن سعرها تجاوز هذا الأسبوع 45 ألف دولار، وحاولت شركات كندية وأميركية من دون جدوى في السنوات الأخيرة إطلاق صناديق مماثلة للبتكوين.