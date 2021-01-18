الحكم على وريث مجموعة «سامسونغ» بالسجن عامين ونصف في فضيحة فساد

وريث مجموعة «سامسونغ» لي جاي-يونغ لدى وصوله المحكمة في سول، 18 يناير 2021. ( أ ف ب)

حكم على وريث مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، بالسجن عامين ونصف العام على خلفية فضيحة فساد، على ما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، في قرار يحرم شركة مجموعة التكنولوجيا العملاقة من رأس هرم القيادة.



وجاء الحكم على لي جاي يونغ، نائب رئيس مجلس «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر مصنع للهواتف الذكية ورقائق الذاكرة، بعد إدانته بتهمتي الرشوة والاختلاس وحبس على الفور، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».



وقالت محكمة سول المركزية في قرارها إن لي «قدم فعلاً رشى، وطلب ضمنًا من الرئيسة استخدام نفوذها لضمان انتقاله للخلافة بسلاسة» على رأس المجموعة الضخمة.



وأضافت: «من المؤسف جدًّا أن سامسونغ، الشركة الرائدة في البلاد والمبتكر العالمي، ضالعة بشكل متكرر في جرائم كلما كان هناك تغيير في السلطة السياسية».



نقل يونغ إلى السجن فور صدور الحكم

وجاء الحكم في ختام إعادة محاكمة تندرج في إطار إجراءات قضائية طويلة ترخي بظلالها على «سامسونغ» منذ سنوات.



وحضر لي المحاكمة متجهمًا وواضعًا كمامة، ولم يرد على أسئلة الصحفيين. ونقل إلى السجن فور صدور الحكم.



وترأس لي مجموعة «سامسونغ» منذ أصبح والده، رئيس الشركة السابق لي كون هي، طريح الفراش بسبب نوبة قلبية ووفاته في أكتوبر الماضي.



وتعد «سامسونغ» أكبر إمبراطوريات الأعمال التي تسيطر عليها عائلات في كوريا الجنوبية. ويبلغ حجم أعمالها ما يصل إلى خُمس الناتج المحلي الإجمالي وهي بغاية الأهمية للاقتصاد الكوري الجنوبي.



ويرى الخبراء أن الحكم سيولد فراغًا في القيادة من شأنه أن يعرقل عملية اتخاذ القرارات في استثمارات ضخمة مستقبلًا.



وتمحورت القضية على ملايين الدولارات التي زعم أنها دفعت من مجموعة سامسونغ للحكومة بما في ذلك ضمان انتقال لي ليخلف والده المريض.



وسلطت الفضيحة الضوء على العلاقات المشبوهة بين الشركات الكبرى والسياسة في كوريا الجنوبية، واتهمت الرئيسة المخلوعة بتلقي رشاوى من كبار الشخصيات في الشركات في مقابل معاملة تفضيلية.