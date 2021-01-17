بريطانيا تستضيف قمة السبع بين 11 و13 يونيو

أعلنت بريطانيا أنها تعتزم تنظيم القمة المقبلة للدول الصناعية السبع الكبرى من 11 إلى 13يونيو في جنوب غرب البلاد، وستكون القمة الأولى للمجموعة منذ بداية الجائحة، وبعد تولي جو بايدن الرئاسة الأميركية.
وقال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن اجتماع رؤساء دول وحكومات القوى العظمى سيعقد في بلدة كاربيس باي الساحلية في كورنوال، حسب وكالة «فرانس برس».
وإضافة إلى الدول الأعضاء في مجموعة السبع (المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا)، دعت الحكومة البريطانية أستراليا والهند وكوريا الجنوبية للانضمام إلى المناقشات.
ترامب يلغي قمة العام 2020 نتيجة كورونا
وكان مقررا العام الماضي عقد قمة المجموعة في الولايات المتحدة؛ لكن دونالد ترامب اضطر إلى إلغائها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتشهد المملكة المتحدة حاليا موجة قوية من العدوى تُعزى إلى نسخة متحورة من الفيروس يجري العمل على احتوائها، وتأمل في أن تكون قادرة على رفع القيود في الربيع من خلال الاستعانة بعمليات التطعيم.
وقال بيان الحكومة إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيستغل فرصة قمة مجموعة السبع الأولى التي تُعقد وجها لوجه منذ نحو عامين، ليطلب من القادة اغتنام الفرصة لإعادة بناء العالم بشكل أفضل بعد فيروس كورونا، من خلال الاتحاد لجعل المستقبل «أكثر عدلا واخضرارا وازدهارا».
ويُشكّل 2021 عاما حاسما على الساحة الدولية بالنسبة إلى المملكة المتحدة التي تريد أن تثبت نفسها، وفق مفهوم «بريطانيا العالمية»، كقوة أساسية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى قمة مجموعة السبع، ستتولى لندن رئاسة مجلس الأمن الدولي اعتبارا من فبراير وستستضيف في نوفمبر في غلاسكو قمة المناخ (كوب 26).