الليرة التركية تتراجع وسط مخاوف من عقوبات أميركية وأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 06:30 مساء
عملة الليرة التركية. (الإنترنت)

سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في نحو أسبوع، الثلاثاء، بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد أن نشرت بلومبرغ أن أنقرة ستختبر قريبا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400» التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.

وفقدت الليرة نحو 0.5% لتسجل 7.8 مقابل الدولار. وبلغ سعرها 7.7950 ليرة في الساعة 1503 بتوقيت غرينتش، بحسب «رويترز».

وسبق أن لوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ «إس-400» التي اشترتها تركيا العام الماضي لكنها لم تستخدمها حتى الآن. وقالت بلومبرغ إن أنقرة ستجري اختبارا شاملا لها الأسبوع القادم. ولم يصدر تعليق عن وزارة الدفاع.

تصاعدت أيضا مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية.

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