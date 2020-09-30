تباطؤ حركة السفر جراء «كورونا» يهدد 46 مليون وظيفة حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 04:31 مساء
شركة الطيران الفرنسية. (الإنرتنت)

أفادت توقعات مجموعة في قطاع الطيران نشرت الأربعاء بأن تأثير فيروس «كورونا» على السفر قد يهدد 46 مليون وظيفة على مستوى العالم.

وتوقعت مجموعة عمل النقل الجوي أن يهدد تباطؤ السفر وبطء التعافي 4.8 مليون من العاملين في قطاع الطيران، وما يربو على نصف 87.7 مليون وظيفة إجمالا يدعمها القطاع على نحو مباشر أو غير مباشر، وتتصل بصناعات الترفيه وسلاسل الإمداد.

وقال ميشيل جيل، الذي يرأس المجموعة التي تمثل شركات طيران ومطارات وصناع طائرات وأطراف أخرى في القطاع: «نعلم أن الكثير من الوظائف في النقل الجوي والاقتصاد الأوسع المعتمد على الطيران مهددة». جاء هذا التحذير بعدما خفضت شركات الطيران توقعاتها لحركة الطيران في 2020 في ظل تجدد تفشي فيروس «كورونا» والقيود على السفر وهو ما ألقى بظلاله على التوقعات.

وتضغط شركات الطيران على الحكومات لرفع الحجر الصحي وغيره من قيود السفر المسؤولة عن تفاقم التراجع وإجراء فحوصات سريعة لمرض «كوفيد-19» في المطارات بدلا من ذلك.

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