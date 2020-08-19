الخطوط القطرية ترجع أكثر من مليار دولار للمسافرين

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إنها أرجعت أكثر من مليار دولار إلى المسافرين على متنها منذ شهر مارس الماضي، وقالت الشركة في بيان إنها قامت بإرجاع 1.2 مليار دولار لحوالي 600 ألف راكب كانو قد حجزوا تذاكرهم للسفر عبر طائرتها، إلا أن الرحلات ألغيت بسبب جائحة كورونا المستجد.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في شهر مارس الماضي أن الشركة ستضطر لطلب دعم حكومي، محذرا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير الرحلات، مشيرًا إلى أن «السيولة المتوافرة لدى الشركة تكفي لمواصلة النشاط لفترة قصيرة جدا».

وقررت الخطوط الجوية القطرية في شهر يونيو الماضي خفض رواتب بعض طياريها والاستغناء عن موظفين في ظل تراجع العائدات بسبب أزمة فيروس «كورونا المستجد»، حسبما جاء في مذكرة داخلية اطلعت عليها «فرانس برس».

وتضررت الخطوط القطرية التي تسيِّر رحلات إلى 170 وجهة على متن 234 طائرة، منذ مارس الماضي مع إغلاق المطارات ومنع السفر في عديد الدول لاحتواء وباء «كوفيد-19».

وجاء في المذكرة، التي حملت تاريخ 4 يونيو، أن رواتب أقدم قادة الطائرات الأجانب ستخفض بنسبة 25%، بينما ستخفض رواتب آخرين بنسبة 15%. وإضافة إلى ذلك سيجري الاستغناء عن عدد لم يحدد من الطيارين.

وفي مايو حذرت الخطوط القطرية في مذكرة داخلية اطلعت عليها «فرانس برس» من أنها ستضطر لصرف «عدد كبير» من موظفيها بسبب انهيار حركة النقل الجوي من جراء جائحة «كوفيد-19».

وكانت الخطوط الجوية القطرية علقت رحلاتها وأبقت 35 وجهة فقط، قبل أن تعاود تسيير رحلات إلى وجهات اعتادت التوجه إليها مع إعادة السماح بنزول الطائرات في عدد من المطارات حول العالم.

يذكر أن قطاع الطيران في العالم من أشد القطاعات تضررا جراء جائحة «كوفيد-19» التي أجبرت الناقلات على وقف تحليق الطائرات وإلغاء الرحلات.