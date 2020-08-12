أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 05:58 مساء
عامل في أحد حقول النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من توقعات المحللين، مما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس «كورونا»، وصعد خام برنت 52 سنتا، أو 1.2%، إلى 45.02 دولار للبرميل، بعدما تراجع نحو 1%، أمس الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 1.2%، إلى 42.10 دولار للبرميل، بعدما نزل 0.8% في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

لكن تنامي الضبابية حيال تعثر في واشنطن خلال محادثات عن حزمة تحفيز لدعم التعافي من أسوأ تأثير للجائحة قد يضغط على الأسعار في المستقبل.

وفي الهند، أظهرت بيانات حكومية، أمس الثلاثاء، تراجع الطلب على الوقود في يوليو 10.8% عن مستواه قبل عام، مسجلا انخفاضا لخامس شهر على التوالي على أساس سنوي، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وفيضانات تجتاح أجزاء كثيرة من البلاد، مما أدى إلى تقييد النشاط الاقتصادي.

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