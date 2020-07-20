كارلوس غصن: نتائج رينو نيسان «مثيرة للشفقة»

كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات يتحدث خلال مقابلة حصرية مع رويترز في بيروت. (أرشيفية: رويترز).

انتقد كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة «نيسان» للسيارات شركتي «رينو ونيسان» اللتين كان يرأسهما سابقا، واصفا نتائجهما بأنها «مثيرة للشفقة» وناجمة بشكل كبير عن الافتقار للقيادة المشتركة وليس جائحة مرض «كوفيد-19».

وقال غصن لجريدة «لو باريزيان»: «هناك مشكلة في ثقة السوق في التحالف. أنا شخصيا أعتبر نتائج نيسان ورينو مثيرة للشفقة. الشركتان تنظران للداخل. لم يعد هناك أي دمج حقيقي للإدارة بين رينو ونيسان ولكن تباعدا يسوده الارتياب». واعتقل غصن، الذي كان أيضا رئيسا لشركة ميتسوبيشي موتورز، في اليابان أواخر 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله واستغلال أموال الشركة في أغراض شخصية وهي اتهامات نفاها غصن. وفر غصن من اليابان إلى لبنان.

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وقارن غصن بين هبوط أسعار أسهم شركتي «جنرال موتورز» و«تويوتا موتور» المنافستين بواقع 12 و15% بالترتيب وهبوط أسهم «نيسان» 55% و«رينو» 70% خلال الفترة من نوفمبر 2018 إلى يونيو 2020. وقال «كل هذه الشركات تواجه نفس أزمة كوفيد ولكن رينو ونيسان تواجهان عقابا أكثر من الآخرين». وفر غصن في أواخر ديسمبر من اليابان حيث كان ينتظر المحاكمة إلى بيروت مسقط رأسه.

ومثل غصن للاستجواب في لبنان في يناير. وقال إنه سيتعاون بشكل كامل مع العملية القضائية اللبنانية ولكن لم يتضح ما هو التعاون الذي سيكون بين طوكيو وبيروت. وعزز ممثلو الادعاء بفرنسا أيضا تحقيقهم فيما قيل عن تبديد غصن أموالا في رينو وتم استدعاؤه لفرنسا في 13 يوليو ولكنه لم يحضر. وقال غصن «توجد عقبة فنية. جواز سفري مع النائب العام في لبنان، لأن اليابان أصدرت أمرا دوليا بالقبض علي. «أريد أيضا التأكد من ضمان أمني وضمان تمتعي بحرية الحركة».