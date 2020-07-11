تونس: أزمة كورونا كلفت الاقتصاد التونسي 1.7 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 11:42 صباحا

قال وزير المالية التونسي، محمد مزار، إن تكلفة أزمة جائحة كورونا المستجد قاربت 1.76 مليار دولار، نظرا إلى تأثيرها الشديد على الاقتصاد، بينما زادت الفجوة المالية في موازنة البلاد إلى 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأوضح محمد مزار أن مالية الدولة أضحت في وضع صعب جدا، متوقعا أن يتجاوز عجز الموازنة 5%، أما نسبة المديونية فمن المحتمل أن تصل نحو 85% من الناتج المحلي للبلاد، وفقًا لقناة «سكاي نيوز».

وفي مسعى لمعالجة هذا الوضع، اقترح الوزير التونسي خطة إنقاذ لأجل تخفيف وطأة الأزمة التي زادت حدتها بسبب جائحة كورونا، وأوضح أن تنفيذ خطة الإنقاذ يتطلب تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في تونس، لأجل تجاوز الوضع الحالي.

وفيما رجح صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد التونسي بـ4.3% لعام 2020، فإن رئيس الحكومة توقع تجاوز نسبة الانكماش 6%، وتعاني تونس وضعا اقتصاديا صعبا منذ سنة 2011، عقب احتجاجات أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ودخلت البلاد في اضطرابات سياسية.

لكن القيود التي جرى فرضها في أزمة كورونا أثرت بشدة على السياحة التي تشكل 10% من الناتج المحلي في البلاد، وأعادت تونس، في وقت سابق، فتح حدودها أمام السياح من مختلف الدول، لكن مع التقيد بعدد من الإجراءات الوقائية.

وتوقع تقرير اقتصادي في تونس، أن ترتفع نسبة البطالة في البلاد، خلال العام الحالي، وهو ما قد يزيد من ضغط الشارع على الحكومة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»
ليبيا
إردوغان يعلن موعد أول صلاة جمعة في آيا صوفيا
دولى
المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري تحدد 7 أغسطس موعدا للنطق بالحكم
عربى
الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة في لبنان
عربى
البنتاغون يبحث عن أدلة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين
دولى
شقيقة زعيم كوريا الشمالية لا ترى فائدة من استئناف المفاوضات مع واشنطن
دولى
109 مهاجرين لقوا حتفهم بعد مغادرتهم ليبيا منذ بداية العام
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط
ليبيا
هل يتجه لبنان إلى «الجحيم» في غياب دعم صندوق النقد؟
عربى
جريدة الوسط: تسريبات عن خيار «القبعات الزرق» في ليبيا
ليبيا
إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس «كورونا»
دولى
وزير الدفاع المصري يشهد مناورة عسكرية بالمنطقة الغربية ويوصي القوات بأعلى درجات ...
عربى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»