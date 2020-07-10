رسوم أميركية عقابية مع «وقف التنفيذ» على صادرات فرنسية

أعلنت الولايات المتّحدة، الجمعة، فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 25% على صادرات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويًا، وذلك ردًّا على ضريبة فرنسية استهدفت شركات الإنترنت الأميركية العملاقة، مشيرة إلى أنها قررت في الوقت الراهن تعليق جباية هذه الرسوم إفساحًا في المجال أمام البلدين للتوصّل إلى حلّ.

وقال الممثل التجاري الأميركي إن الضريبة الفرنسية على خدمات شركات الإنترنت «تستهدف بشكل غير منصف شركات التكنولوجيا الأميركية»، مشيراً إلى أنّ واشنطن ستعلّق تنفيذ قرار فرض الرسوم العقابية حتّى 6 يناير العام 2021 مع استمرار المفاوضات بين الطرفين، بما في ذلك الحوار داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حسب وكالة «فرانس برس».

وتشمل الرسوم العقابية مستحضرات التجميل والحقائب اليدوية الفرنسية، لكن تمّ إعفاء الشمبانيا وأجبان الكممبير والروكفور، وفق اللائحة النهائية.