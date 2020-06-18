صعود الدولار والين مع تنامي العزوف عن المخاطرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 09:57 صباحا
ورقتان نقديتان من الدولارات الأميركية والين الياباني. (أرشيفية: رويترز)

ارتفع الدولار والين اليوم، الخميس، مع دعم تنامي المخاوف بشأن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» للطلب على الملاذات الآمنة في العملتين الأميركية واليابانية.

وحسب وكالة «رويترز»، تراجع الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد خسر وظائف تزيد على مثلي ما كان متوقعا في مايو، مما سلط الضوء على الضرر الذي تسببت فيه إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة لاحتواء انتشار المرض.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني في نطاق ضيق قبل اجتماع لبنك إنجلترا المركزي، حيث من المتوقع أن يوسع صانعو السياسات التيسير الكمي في مواجهة تعثر الاقتصاد ومفاوضات التجارة الصعبة مع الاتحاد الأوروبي. وجرى تداول الدولار عند 1.1256 أمام اليورو اليوم الخميس بعد أن صعد 0.2% في الجلسة السابقة. كما سجل الدولار 0.9493 فرنك سويسري متمسكا بمكاسب بلغت 0.3% حققها أمس الأربعاء.

وارتفع الين أمام الدولار مسجلا 106.86. وتراجع الاسترليني إلى 1.2557 دولار. ولم يشهد تغيرا يُذكر أمام اليورو مسجلا 89.65 بنس. وصعد اليوان في السوق المحلية قليلا إلى 7.0735 للدولار، بعد أن تعهد كبار صانعي السياسات في الصين بالإبقاء على وفرة السيولة في الأسواق المالية وتقديم المزيد من الدعم للنمو.

وتراجع الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في الجلسة عند 0.6838 دولار أميركي مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأسترالي تكبد خسارة ربع مليون وظيفة وارتفع معدل البطالة لأعلى مستوى فيما يقرب من عقدين في مايو.

كما تراجع الدولار النيوزيلندي أيضا أمام الدولار الأميركي إلى 0.6447. وارتفع الين مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي مما رسخ لاتجاه العزوف عن المخاطرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري بعد جلسة البرلمان «فيديو»
دولى
مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-19»
عربى
واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
تركيا تدافع عن أنشطتها في ليبيا وتتهم فرنسا بممارسة «أعمال قاتمة» غذت الأزمة
ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تندد باعتقال المدون والناشط خالد السكران
ليبيا
ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«داخلية الوفاق» تعلن القبض على المتورطين في واقعة الإساءة للعمالة المصرية