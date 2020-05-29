«رويترز»: «روسنفت» الروسية تجد صعوبة في تمديد تخفيضات النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 04:55 مساء

كشفت مصادر أن شركة «روسنفت» الروسية العملاقة للنفط لا تجد ما يكفي من الخام لشحنه إلى مشترين تربطهم بها عقود إمداد طويلة الأجل، مما يجعل من الصعب على الشركة الروسية مواصلة تخفيضات إنتاج النفط الضخمة لما بعد يونيو، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأبلغت شركة «روسنفت» وزارة الطاقة أنه سيكون من الصعب مواصلة التخفيضات لنهاية السنة، إذ اضطرت بالفعل إلى تقليص الشحنات إلى مشترين كبار، مثل جلينكور وترافيجور، رغم توافر الطلب، حسبما ذكره مصدران قريبان من سير المحادثات مشترطين عدم كشف هويتهما، حيث أحجمت جلينكور وترافيجورا عن التعليق. ولم ترد «روسنفت» ولا وزارة الطاقة الروسية على طلبات من «رويترز» للتعقيب.

وسبق للرئيس فلاديمير بوتين، الذي يرجع إليه أمر سياسة النفط، أن تحدث إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الأربعاء بشأن «التنسيق الوثيق» لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أبريل لمعالجة حالة الضعف التي ألمت بسوق الخام بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وتقترح السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، تمديد التخفيضات غير المسبوقة حتى ديسمبر، وقال مصدر مطلع على عمليات روسنفت لـ«رويترز» إن «روسنفت تتألم وعليهم تزويد مصافي التكرير والمشترين بعقود محددة المدة ببساطة، لا توجد موارد».

ويرأس «روسنفت» إيجور سيتشن، أحد أقرب حلفاء بوتين، ولطالما عارضت الشركة تخفيضات الإنتاج المنسقة مع «أوبك»، لكنها امتثلت لقرار الرئيس الطامح في تعميق التعاون السياسي مع دول الشرق الأوسط، وقال مصدر مطلع على بيانات الإنتاج اليومي إن «روسنفت»، التي تبيع معظم إمداداتها إلى مشترين للأجل الطويل، قلصت الإنتاج 17% منذ بداية مايو مقارنة مع أبريل.

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