بريطانيا تلزم أصحاب الأعمال بتحمل 20-30% من أجور العمالة المتوقفة

امرأة تضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لندن، 18 مايو 2020. ( رويترز).

أعدت المملكة المتحدة خططًا تلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20% و30% من أجور العاملين الذين مُنحوا إجازة، وذلك ابتداءً من أغسطس؛ لتخفيف العبء الكبير لأزمة فيروس «كورونا» على المالية العامة للحكومة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن جريدة «تايمز» البريطانية أن المملكة المتحدة مددت في 12 مايو، ولمدة أربعة أشهر، العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف، وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من أضرار فيروس «كورونا» على الاقتصاد، لكنها أبلغت أصحاب الأعمال بأنه سيكون عليهم المساعدة في الوفاء بتكلفته الضخمة ابتداءً من أغسطس.

وأوضحت الجريدة أن «الخزانة أعدت خططًا ستلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 % و30% من أجور العاملين». وأضافت: «أصحاب الأعمال سيكونون ملزمين أيضًا بتغطية تكلفة اشتراكات التأمينات، بمتوسط خمسة في المئة من الأجور».

وامتنع الناطق باسم وزير المالية، ريشي سوناك، عن التعليق على التقرير. لكن الجريدة قالت إنه من المتوقع أن يعلن سوناك التعديلات خلال الأيام المقبلة. كان سوناك قال الجمعة إن بريطانيا تواجه «أزمة اقتصادية خطيرة جدًّا»، وإنه سيتم فقد وظائف خلال «الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة».