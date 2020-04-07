الديمقراطيون يطالبون ترامب بمساعدة سريعة لقطاع الطيران

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي 9 يناير 2020. (فرانس برس)

طالب المسؤولون الديمقراطيّون في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأحد، بالإسراع في إنقاذ شركات الطيران في مواجهة فيروس «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد، وذلك تجنّبًا لتسريح موظّفين، حسب ما أفادت جريدة «نيويورك تايمز»، التي نقلت رسالةً بعثها المسؤولون الديمقراطيّون إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين قالوا فيها «نحضّكم على إبرام اتّفاقات للدّعم المباشر للأجور، بشكل سريع وعادل».

وقالت الرئيسة الديمقراطيّة لمجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلّية الديمقراطيّة في مجلس الشيوخ تشاك شومر في هذه الرسالة، «يجب ألا تكون المساعدة مصحوبة بشروط غير معقولة قد تدفع صاحب عمل إلى اختيار الإفلاس بدلاً عن الإبقاء على موظّفيه».

وأشارت الجريدة إلى أنّ الديمقراطيّين «يدركون الحاجة إلى حماية أموال دافعي الضرائب المستخدمة لإنقاذ قطاع الطيران، لكنّهم يشدّدون في المقابل على أنّ الإدارة يجب أن تضمن التزام الشركات بحماية العمّال».

وتعاني شركات الطيران بشكل خاص من الأزمة المرتبطة بفيروس «كوفيد-19»، وقد اضطرّت إلى تعليق غالبيّة نشاطها في إطار الجهد العالمي لوقف انتشار الفيروس.