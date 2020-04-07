«إير بي أن بي» لإيجارات السكن تحصل على مليار دولار لاستثمارها بعد وباء كورونا

صورة تظهر شعار شركة «إير بي أن بي» على شاشة في باريس، 22 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

أعلنت منصة «إير بي ان بي» لإيجار المساكن أنها جمعت مليار دولار تحضيرا لمرحلة ما بعد وباء كورونا المستجد، موضحة أنها حصلت على هذه الأموال على شكل قروض وأسهم من شركتي الاستثمار «سيلفر لايك» و«سيكث ستريت بارتنرز».

وقالت الشركة ومقرها في سان فرانسيسكو، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، «ستدعم هذه الموارد عمل +إير بي أن بي+ للاستثمار على المدى الطويل في صفوف المضيفين» من أصحاب المساكن التي تؤجر عبر منصتها.

خطة سابقة للدخول لعالم البورصة

وقبل انتشار الوباء، كانت «إير بي أن بي» تنوي دخول البورصة خلال العام 2020 بقيمة مقدرة بحوالي 35 مليار دولار.

وفي بيانها لم تعط المنصة أي توضيحات حول تأثير الأزمة الراهنة ماليا عليها، إلا أنها دافعت عن مسارها وقدراتها.

وأشارت إلى أنها أسست في خضم الأزمة المالية في العام 2008 وهي تراهن على انتعاش كبير ما أن يتمكن الناس المحجورون من التنقل مجددا.

ويفترض أن تستخدم الأموال الجديدة في تطوير العروض لإقامات طويلة الأمد للطلاب والأجراء الذين يتنقلون في إطار عملهم على سبيل المثال.

تفاؤل بالوضع ما بعد كورونا

وقال المدير العام لشركة «سيلفر لايك» الاستثمارية «مع أن البيئة الراهنة معقدة بالنسبة للأوساط الفندقية (..)، إلا أن النموذج الاقتصادي المتنوع والعالمي والمقاوم الذي نعتمده يجد نفسه في موقع جيد للازدهار عندما يتعافى العالم».

وستخصص خمسة ملايين دولار من هذا المبلغ، لدعم المضيفين ذات التصنيف العالي الذين يحتاجون إلى مساعدة لدفع مستحقات قروضهم.

وكانت «إير بي أن بي» أعلنت الأسبوع الماضي تخصيص 250 مليون دولار لتحفيف الخسائر المالية على المضيفين الذين يؤجرون مساكنهم عبر المنصة بعدما ألغيت غالبية حجوزاتهم.