«إيرباص» تلغي تسديد حصص الأرباح للعام 2019 بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 05:02 مساء

ألغت شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات تسديد حصص الأرباح إلى مساهميها للعام 2019 وكذلك توقعاتها لنتائج العام 2020، وفق ما أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية التي تسعى إلى تخفيف وطأة أزمة فيروس «كورونا» على وضعها المالي.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنها «حصلت على موافقة» مجلس إدارتها لـ«سحب عرض تسديد حصص أرباح للعام 2019 بقيمة 1.80 يورو للسهم والبالغة قيمته الإجمالية نحو 1.4 مليار يورو»، وأعلنت أيضًا أنها حصلت على خط ائتماني جديد لرفع سيولتها المتوافرة إلى 30 مليار يورو مقابل 20 مليارًا في السابق.

وقال المدير التنفيذي للشركة غيوم فوري، وفق ما نقل عنه البيان، إن «أولويتنا تكمن في حماية الأشخاص مع دعم الجهود الدولية التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، نحن نؤمن أيضًا أنشطتنا بهدف الحفاظ على مستقبل إيرباص واستئناف عملياتنا بفعالية بعد الأزمة».

وأوضحت «إيرباص» أن بفضل هذه القرارات أصبح «لدى الشركة سيولة كافية لمواجهة حاجاتها المالية الإضافية المرتبطة بكوفيد-19»، مضيفًا: «لقد ألغينا توقعاتنا للعام 2020 بسبب تقلبات الوضع، في الوقت نفسه، نحن ملتزمون بضمان سيولة الشركة في أي وقت، بفضل سياسة حذرة في وضع الميزانية. أنا مقتنع بأن إيرباص ومجمل قطاع الصناعات الجوية الفضائية سيتجاوزان هذه الفترة الحرجة».

وستُعقد الجمعية العمومية للشركة في 16 مايو في أمستردام وستطلب «إيرباص» من مساهميها عدم الحضور شخصيًا، وتعتزم إيرباص الاستمرار في تأمين أنشطتها، حتى «في حال طالت الأزمة» وذلك «من خلال الحفاظ على الانتاج وإدارة الطلبات ودعم زبائنها وعبر ضمان المرونة المالية لعملياتها».

وكانت «إيرباص» أعلنت، الأحد، أنها تنوي أن تستأنف بشكل جزئي انتاجها في فرنسا وإسبانيا بعد اتخاذها تدابير مراقبة صحية وعلى ارتباط بالسلامة جراء انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وفي العام 2019، نشرت المجموعة التي تضمّ نحو 135 ألف موظف في العالم، أرقام أعمالها التي بلغت 70 مليار يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تجربة 4 عقاقير كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا
دولى
ميركل: ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين
دولى
رونالدو يخضع لفحص طبي جديد لفيروس كورونا
رياضة عالمية
العيساوي يتحدث إلى «لاليبرتون الفرنسية» عن تداعيات حرب طرابلس وكورونا والإصلاحات...
ليبيا
هل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الرابح الأكبر جراء كورونا؟
اقتصاد
تحسن بجودة الهواء حول العالم بفعل تدابير الحجر المنزلي
علوم وتكنولوجيا
فرض حظر التجول في عموم العراق حتى 28 مارس
عربى
روما الفارغة تخيف المشردين أكثر من كورونا
منوعات
«فرانس برس»: أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم
دولى
المغني ليني كيم مصاب بفيروس كورونا
ثقافة وفن
وفاة رئيس ريال مدريد السابق جراء إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
إصابة أسطورة ميلان مالديني ونجله بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمبيوتر خارق افتراضي لتطوير علاج ضد «كورونا»