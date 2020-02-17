استقرار أسعار النفط مع استمرار المخاوف من «كورونا» وتوقعات بخفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 10:22 صباحا
مصفاة نفط أميركية، (الإنترنت: أرشيفية)

استقرت أسعار النفط في أسواق اليوم الإثنين، فبالرغم من مخاوف انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، إلا أن توقعات خفض الإمداد من كبار الدول المنتجة للنفط والمخاوف من قلة المعروض الخام ساهمت في استقرار الأسعار.

وانخفض خام برنت إلى 47.27 دولار للبرميل، وذلك بعد صعوده 5.2% الأسبوع الماضي في زيادة صنفته بأنها الأكبر أسبوعيا منذ سبتمبر 2019، وفق «رويترز».

في الوقت ذاته، ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 8 سنتات إلى 52.13 دولار للبرميل، بعد أن زاد 3.4% الأسبوع الماضي.

وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 6.3% للفترة بين أكتوبر 2019 إلى ديسمبر من العام ذاته، وهي رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، ما قد يؤثر على الأسواق، مع توقعات بمزيد من الانكماش في الربع الأول من العام الجاري نتيجة فيروس كورونا.

كما حذرت سنغافورة، التي يعد اقتصادها المعتمد على التجارة مقياسا لأداء المنطقة، من ركود محتمل في الربع الحالي بسبب تفشي الفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يهدد بوقف التعاون الاستخباراتي مع دول تتعامل مع «هواوي»
دولى
وكالة الطاقة الدولية: لا تأثير كبيرا لتوقف إمدادات النفط الليبي على الأسعار ...
ليبيا
الصحافة الليبية بعد ثورة فبراير: ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير أمام «السوشيال ...
ليبيا
«17 فبراير» في عيون الليبيين: تعثرت الثورة .. وبقيت أحلام البسطاء
ليبيا
بالونات غزة الحارقة تعود إلى التحليق في اتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل
دولى
وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
ننشر أهم ما جاء في خطاب السراج لمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير
ليبيا
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصبح «سلعة نادرة».. عصابة تسرق ورق المرحاض في هونغ كونغ