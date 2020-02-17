استقرار أسعار النفط مع استمرار المخاوف من «كورونا» وتوقعات بخفض الإنتاج

مصفاة نفط أميركية، (الإنترنت: أرشيفية)

استقرت أسعار النفط في أسواق اليوم الإثنين، فبالرغم من مخاوف انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، إلا أن توقعات خفض الإمداد من كبار الدول المنتجة للنفط والمخاوف من قلة المعروض الخام ساهمت في استقرار الأسعار.

وانخفض خام برنت إلى 47.27 دولار للبرميل، وذلك بعد صعوده 5.2% الأسبوع الماضي في زيادة صنفته بأنها الأكبر أسبوعيا منذ سبتمبر 2019، وفق «رويترز».

في الوقت ذاته، ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 8 سنتات إلى 52.13 دولار للبرميل، بعد أن زاد 3.4% الأسبوع الماضي.

وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 6.3% للفترة بين أكتوبر 2019 إلى ديسمبر من العام ذاته، وهي رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، ما قد يؤثر على الأسواق، مع توقعات بمزيد من الانكماش في الربع الأول من العام الجاري نتيجة فيروس كورونا.

كما حذرت سنغافورة، التي يعد اقتصادها المعتمد على التجارة مقياسا لأداء المنطقة، من ركود محتمل في الربع الحالي بسبب تفشي الفيروس.