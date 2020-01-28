«كيلوغ» تسعى للتخلص من الغليفوسات في القمح والشوفان بحلول العام 2025

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 03:50 مساء
مقر شركة «كيلوغ» الأميركية العملاقة للحبوب بميشيغان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «كيلوغ» الأميركية العملاقة للحبوب، الاثنين، أنها ستتخلص بشكل تدريجي من مادة الغليفوسات المثيرة للجدل من منتجاتها المصنوعة من القمح والشوفان بحلول العام 2025، و«كيلوغ» التي تصنع رقائق الذرة والفطائر المحمصة وغيرها من منتجات الفطور، لا تملك المزارع ولا تديرها لكن بعض الموردين استخدموا مبيد الأعشاب هذا «كعامل تجفيف قبل أسابيع قليلة من الحصاد، خصوصا مع القمح والشوفان»، كما جاء على موقع الشركة.

وهي أوضحت: «رغم أن هذه الممارسة ليست منتشرة على نطاق واسع في سلاسل توريد القمح والشوفان لدينا، فإننا نعمل مع موردينا للتخلص التدريجي من استخدام الغليفوسات في أسواقنا الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة بواسطة نهاية العام 2025».

وقالت الشركة في بريد إلكتروني لوكالة «فرانس برس» نتوقع أن تلقى أخبار التزاماتنا المحدثة «استقبالا جيدا من زبائننا»، وتأتي خطوة «كيلوغ» وسط إقامة عدد كبير من الدعاوى القضائية التي تستهدف استخدام الغليفوسات التي تباع تجاريا باسم «راوند أب».

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