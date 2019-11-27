البنك الإسلامي للتنمية يقترب من جمع مليار يورو من الصكوك الخضراء

مقر للبنك الإسلامي للتنمية في جدة (أرشيفية: الإنترنت).

اقترب البنك الإسلامي للتنمية من جمع مليار يورو (1.10 مليار دولار) من خلال صكوك خضراء بأجل خمس سنوات.

ويعرض المصرف، الذي يتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا له، على المستثمرين عائدا قدره 28 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة في عملية بيع الدين، كما أنه في فئة التصنيف الائتماني ‭‭‭AAA‬‬‬، حسب ما ذكرت «رويترز»، اليوم الأربعاء.

والسندات الخضراء هي فئة متنامية من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وقد تعزز الإقبال على السندات الإسلامية بعيدا عن الأسواق التقليدية في آسيا والشرق الأوسط، لتشمل مستثمرين يضعون المعايير الأخلاقية في الاعتبار في دول غربية.