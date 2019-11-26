«علي بابا» الصينية تقترب من جمع 10 مليارات يورو في بورصة هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 10:26 صباحا
حفل إطلاق مجموعة علي بابا في بورصة هونغ كونغ، 26 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

سجلت أسعار أسهم مجموعة «علي بابا» الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 8% الثلاثاء، في اليوم الأول من تسعيرها في بورصة هونغ كونغ بعد دقائق من بدء العمليات، لتقترب من جمع 10 مليارات يورو في هذه البورصة.

ومنذ الدقائق الأولى لبدء تسعير 500 مليون سهم جديد، ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 8% وبلغت 189.50 دولار هونغ كونغ للسهم الواحد، ليتجاوز الحد الأقصى الذي كانت المجموعة أعلنت عنه في نوفمبر الماضي عند إطلاق عملية إدخالها في بورصة هونغ كونغ وكان 188 دولار هونغ كونغ. ويفترض أن تتمكن المجموعة من جمع عشرة مليارات يورو بسهولة، وفق «فرانس برس».

وأعلنت المجموعة الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية «علي بابا» إطلاق عملية اكتتاب لإدراجها في بورصة هونغ كونغ، حيث تأمل في جمع 13 مليار دولار، في وقت تغرق فيه المستعمرة البريطانية السابقة في أزمات عنف سياسي

وكانت المجموعة التي أسسها الملياردير الصيني جاك ما، الذي حقق في 2014 أكبر عملية إدراج في البورصة في التاريخ في وول ستريت، اختارت سوق المال الصينية لجمع أموال يمكن أن تساعده في تطورها عالميا. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة دانيال جانغ إن «هونغ كونغ انطلاقة جديدة لكنها بالتأكيد ليست نهاية القصة».

والأسهم المطروحة في بورصة هونغ كونغ لا تشكل سوى 2.8% من رأسمال المجموعة. واستفادت المجموعة التي تأسست في 1999 من اندفاع المستهلكين للتجارة الإلكترونية وأصبحت واحدة من أكبر المجموعات المدرجة في البورصة في العالم.

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