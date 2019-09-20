نيجيريا تخسر 22 مليون برميل نفط خلال 6 أشهر نتيجة السرقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 سبتمبر 2019, 08:33 صباحا
حريق في أنبوب نفط بنيجيريا بعد محاولة سرقة، 4 يوليو 2019، (ا ف ب)

خسرت نيجيريا 22 مليون برميل نفط خلال ستة أشهر، قيمتها 1,35 مليار دولار، نتيجة للسرقة وأعمال التخريب في أنابيب النفط، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن المجلس الاقتصادي الوطني في نيجيريا، أمس الثلاثاء، عن ذلك خلال اجتماع في مقر الرئاسة في أبوجا، إذ قال حاكم ولاية إيدو غودوين أوباسيكي، بعد الاجتماع، «أن الخسارة سوف تتضاعف إذا لم يتم حلّ المشكلة».

وسجلت أكبر خسارة للنفط بلغت 9,2 مليون برميل في خط أنابيب "نيمبي كريك"، الذي ينقل النفط من محطة في بوني إلى ولاية باييلسا والقادر على ضخّ 150 ألف برميل في اليوم. وفي خط أنابيب «ترانس نيجر»، الذي يغذي محطة «أفام 6» للكهرباء في ولاية ريفرز، بلغت الخسائر 8,6 مليون برميل خلال ستة أشهر.

ونيجيريا البالغ احتياطها من النفط والغاز الطبيعي 70 مليار برميل، هي ثاني منتج للنفط الخام في إفريقيا وتنتج يوميا مليوني برميل. وأتاحت عقود من إنتاج النفط للمسؤولين الحكوميين جمع ثروات ولشركات أجنبية كبرى تحقيق أرباح طائلة، فيما لا يزال معظم النيجيريين يعيشون في الفقر، وخصوصاً سكان ولاية دلتا النيجر الغنية بالنفط والغاز.

وتعاني هذه المنطقة من التلوث الناتج عن النفط. ويكسب عشرات الآلاف فيها معيشتهم بطريقة غير شرعية من خلال سرقة النفط من الأنابيب. وظهرت محطات تكرير في مناطق المستنقعات والغابات وبات سوق النفط الأسود في البلاد منتعشاً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
ليبيا تشارك في ثلاثة سباقات ببطولة أفريقيا للصم
رياضة محلية
اجتماع دولي «غير معلن» حول ليبيا بمبادرة من ميركل
ليبيا
«قوة حماية طرابلس» تدعو إلى حل الأزمة عبر الحوار ونبذ الإرهاب والفساد
ليبيا
رئيس ألمانيا يدعو إلى مبادرة مع إيطاليا وفرنسا «لمنع تآكل الدولة الليبية»
ليبيا
70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
مصرف الوحدة يرفع سقف المرابحة الإسلامية إلى 85 ألف دينار
ليبيا
«تعليم الوفاق» تعلن موعد نتائج امتحان الشهادة الثانوية
ليبيا
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
السراج يواصل جلسات التشاور الوطني بلقاء قادة عملية «بركان الغضب»
ليبيا
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تيلرسون يروي كيف تمكن نتانياهو مرارًا من خداع ترامب بـ«معلومات مغلوطة»