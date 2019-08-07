تركيا: سفينتا تنقيب تواصلان عملهما في شرق المتوسط وأخرى في الطريق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 02:41 مساء
سفينة التنقيب التركية فاتح قبالة السواحل القبرصية قرب بافوس (ا ف ب)

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز إن سفينتي تنقيب تركيتين تواصلان العمل في منطقة شرق البحر المتوسط كما ستنضم سفينة أخرى لهما هذا الشهر، وذلك في وقت يشعل فيه الخلاف على الموارد الطبيعية التوترات بين بلاده وقبرص.

وقال دونميز، للصحفيين على متن سفينة التنقيب ياووز التي تعمل قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص إن سفينة استكشاف ثانية ستبدأ عملها في المنطقة بحلول نهاية أغسطس. وترافق فرقاطة تركية وزورق دورية السفينة ياووز.

وأضاف في تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء لكن لم يسمح بنشرها إلا يوم الأربعاء «فاتح تواصل التنقيب في البئر فينيك-1 في المناطق المصرح بها لتركيا. وتواصل ياووز العمليات في حفرة البئر كارباز-1»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وتابع «ستنضم سفينة المسح السيزمي أوروك ريس إلى هذا العمل اعتبارًا من نهاية أغسطس».

وقبرص على خلاف مع تركيا منذ سنوات حول ملكية الوقود الأحفوري في منطقة شرق البحر المتوسط حيث تقول تركيا إن من حق القبارصة الأتراك حصة في هذه الموارد.

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وترفض تركيا الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة القبرصية المعترف بها دوليًا مع دول أخرى في منطقة البحر المتوسط بشأن المناطق الاقتصادية البحرية.

وأرسلت تركيا سفينتي التنقيب فاتح وياووز بالإضافة إلى سفينة استكشاف للعمل في المياه قبالة جزيرة قبرص المقسمة وهو ما دفع اليونان لاتهامها بتقويض الأمن في المنطقة.

وأثارت العمليات التي تقوم بها تركيا في المنطقة ردود أفعال من حلفائها في الغرب بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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