توقعات برفع احتياطي حقل الواحة إلى 500 مليون برميل

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 05:07 مساء

توقع موقع «غلوبال بلاتس» أن تصل شركة «توتال» إلى احتياطات نفطية تتخطى 500 مليون برميل، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف برميل يومياً من حقل الواحة، إذا تمت صفقة شرائها أسهمًا بنسبة 16.33% في الحقل نفسه.

وكانت شركة «توتال» الفرنسية أعلنت في مارس الماضي عزمها زيادة حصتها في ليبيا وشراء أسهم بنسبة 16.33% في حقل الواحة مقابل 450 مليون دولار، وهي الصفقة التي لم تتم بعد، بسبب «تصاعد حدة العنف أخيراً في طرابلس وما أعقبه من هجوم على مقر مؤسسة النفط» حسب ما أوضح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله لموقع «غلوبال بلاتس».

 وأضاف صنع الله لقد « عقــدنا اجتماعاً الأسبوع الماضي بهذا الخصوص، وتم الانتهاء من التقييم التجاري للصفقة. ومن المفترض أن يتلقى المجلس الرئاسي اتصالات بهذا الشأن الشهر المقبل».

وتبلغ الطاقة الإجمالية للحقل 300 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 400 ألف برميل يومياً بحلول العام 2020.

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