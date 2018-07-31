«البنك المركزي»: 700 مليار دولار موارد العراق النفطية منذ 2005

موظف في حقل الزبير للنفط والغاز شمال محافظة البصرة العراقية. (فرانس برس)

أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، أن عائدات البلاد من تصدير النفط منذ العام 2005 بلغت أكثر من 700 مليار دولار.

وذكر بيان رسمي أن «إجمالي مداخيل العراق بين العامين 2005 و2017، بلغ 706 مليارات دولار أميركي ، خلال 13 عامًا وما أُنفق منها 703.11 مليارات دولار، أي مانسبته 99.5% من حجم الإيرادات الكلية»، بحسب «فرانس برس».

وتشهد مدن متفرقة في وسط وجنوب العراق منذ أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجات لمتظاهرين أعربوا عن غضبهم لنقص الخدمات وارتفاع معدلات البطالة، رغم الموارد النفطية لبلادهم. ويندد المحتجون بنقص الخدمات العامة، خصوصًا الكهرباء التي لا تصلهم سوى ساعات قليلة في اليوم، إضافة لأزمة المياه.

وأسفرت الاحتجاجات الغاضبة التي اندلعت شرارتها في مدينة البصرة التي تعد الرئة الاقتصادية للبلاد، عن مقتل 14 شخصًا. وبين المطالب الرئيسية للمتظاهرين محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عن ضياع مليارات الدولارات في البلاد التي صُنِّفت في المرتبة الثانية عشرة بين أكثر البلدان فسادًا.

وكان عضو في مجلس النواب تحدث عن إهدار نحو 228 مليار دولار في مشاريع وهمية بموجب أكثر من خمسة آلاف عقد. ويسعى البنك المركزي إلى «توضيح جميع الشكوك»، خصوصًا بعد «بيانات مبنية على معلومات غير دقيقة تسيء لسمعة العراق»، وفقًا للبيان. والعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك» بواقع نحو 4.5 ملايين برميل في اليوم، ويدعو باستمرار لرفع أسعار النفط الخام بهدف دعم ميزانيته ...