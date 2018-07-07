وزير النفط الإيراني يتهم ترامب بـ«زعزعة استقرار السوق»

وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقنة خلال اجتماع لاوبك في فيينا. (فرانس برس)

أعلن وزير النفط الإيراني بيجين نمدار زنقنة، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «يزعزع استقرار السوق النفطية» من خلال «تعليقاته» و«رسائله» على تويتر.

وقال زنقنة متحدثًا للتلفزيون الرسمي الإيراني: «إن سعر (برميل النفط) يتوقف في هذه الأيام على سلوك ترامب». وأضاف: «كل يوم يصدر ترامب رسالة جديدة أو تعليقًا جديدًا يثير القلق في الأسواق، أو يصدر أوامر مهينة للغاية لأعضاء منظمة أوبك أو دول أخرى من أجل أن تزيد إنتاجها»، بحسب «فرانس برس».

ورأى أنها «إهانة لشعوب هذه الدول وللسيادة الوطنية لهذه الدول، كما أن ذلك يزعزع استقرار السوق». وأكد ترامب الأربعاء في آخر تغريدة حول السوق النفطية، أن على أوبك أن «تتذكر بأن أسعار البنزين ترتفع، وأنها لا تفعل الكثير لمنع ذلك». وبعد ذلك، دعا ترامب مرارًا المنظمة عبر «تويتر» إلى زيادة إنتاجها. كما أعلن في تغريدة قبل أسبوع أن السعودية وافقت بطلب منه على زيادة إنتاجها النفطي «بمقدار مليوني برميل ربما» للتعويض عن «الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا».

وكلا من إيران والسعودية من أعضاء أوبك، وقد اتفقت دول المنظمة في 22 يونيو على رفع إنتاجها بشكل جماعي بمقدار مليون برميل في اليوم لتفادي «نشاط مفرط» في السوق في وقت يسجل ارتفاع في أسعار النفط. وعلى إثر تغريدة ترامب حول زيادة الإنتاج السعودي، نشرت وكالة شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية، الأحد، رسالة من زنقنة إلى رئيس أوبك يطلب منه فيها «تذكير الدول الأعضاء بضرورة التقيد بالتزاماتها والامتناع عن أي إجراء منفرد يمكن أن ينسف وحدة أوبك واستقلاليتها».

وختم الوزير الإيراني: «إن قرارات أوبك لا تسمح بأي شكل من الأشكال لأحد الأعضاء بالتجاوب مع طلب بزيادة الإنتاج قدمته الولايات المتحدة بهدف سياسي واضح، المراد منه الإضرار بإيران». والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين إيران والسعودية منذ يناير 2016.