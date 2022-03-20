الأدوات الأساسية لأي مطبخ...

تهتم الزوجة الشابة بمعرفة ما ستحتاج له من أدوات ضرورية في المطبخ، وما يجب عليها شراؤه.
فكري جيدًا في احتياجاتك الحقيقية ولا تشتري ما لن تستخدميه، فلا تشتري مثلًا أدوات كثيرة للكيك وأنت لا تحبين إعداد الكيك، وفق «سوبر ماما».
ولا تقولي لنفسك سأجرب، فالتجربة لا تحتاج إلا إلى الأساسيات كصينية أو اثنتين مع مضرب البيض مثلًا، ثم إن ارتأيتِ أن الأمر قد استهواك اشتري ما يلزمك أولًا بأول.
أدوات أساسية:
1- مفرمة آلية للبصل.
2- قشارة.
3- مقورة واسعة للباذنجان.
4- مقورة ذات رأس دقيق للكوسة.
5- مبشرة.
6- شياطة الأرز.
7- مانع فوران اللبن.
8- سكاكين بأحجام مختلفة.
9- مسن حاد للحفاظ على حدة السكاكين.
10- طقم أدوات مائدة مكون من ملاعق طعام وشاي وحلوى، مع شوك وسكاكين للطعام وأخرى للفاكهة.
11- مغارف بأنواعها.
12- علب للتوابل.
13- علب للسكر والشاي والقهوة والمشروبات.
14- زجاجات من الزجاج للماء والعصائر.
15- طقم دورق مع أكوابه.
16- طقم لتقديم الفاكهة مع أطباقه.
17- لوح خشبي للتقطيع.
18- مصفاة كبيرة للمعكرونة والأرز.
19- مصفاة صغيرة للمشروبات.
20- فتاحة علب.
21- فتاحة زجاجات.
22- قطاعة بيض ويمكن استخدامها لتقطيع الفاكهة الصغيرة.
23- طقم واحد أواني طهي بأحجام مختلفة.
24- طقم واحد صواني خبز بأحجام مختلفة للبيتزا والمعكرونة والكيك.
25- عصا فرد العجين.
26- مضرب بيض يدوي أو طقم من ثلاثة أحجام مختلفة، ومضرب آلي.
27- طقم من المقالي التيفال أو السيراميك.
28- طقم ملاعق خشبية.
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