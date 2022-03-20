الأدوات الأساسية لأي مطبخ

القاهرة - بوابة الوسط



تهتم الزوجة الشابة بمعرفة ما ستحتاج له من أدوات ضرورية في المطبخ، وما يجب عليها شراؤه.

فكري جيدًا في احتياجاتك الحقيقية ولا تشتري ما لن تستخدميه، فلا تشتري مثلًا أدوات كثيرة للكيك وأنت لا تحبين إعداد الكيك، وفق «سوبر ماما».

ولا تقولي لنفسك سأجرب، فالتجربة لا تحتاج إلا إلى الأساسيات كصينية أو اثنتين مع مضرب البيض مثلًا، ثم إن ارتأيتِ أن الأمر قد استهواك اشتري ما يلزمك أولًا بأول.