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بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 12:00 مساء
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا
تويوتا تكشف إحدى أجمل السيارات وأكثرها اقتصادية (الإنترنت)
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كشفت تويوتا عن «prius» الجديدة التي صممت لتكون سيارة شبابية أنيقة وقوية واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

الهيكل الخارجي
وتميزت «prius» بهيكل شديد الانسيابية ينفرد بتصميم مصابيحه الأمامية الأنيقة وشكل واجهته الخلفية، وحصلت هذه السيارة على عجلات رياضية عريضة بمقاس «19 إنش».

وأصبحت المركبة أكبر بقليل مقارنة بسيارات «prius» السابقة إذ بات طولها 4 أمتار و60 سنتيمترا، وعرضها 178 سم، أما المسافة بين محوري عجلاتها فأصبحت 275 سم.

ولم يقتصر التميز على التصميم الخارجي لهذه السيارة فقط، بل ظهر بوضوح في تصميم قمرتها أيضًا، إذ جهّزت السيارة بمقود جديد وواجهة قيادة صممت جميع عناصرها لتوحي بالحداثة والتطور.

تكنولوجيا متطورة
وحصلت المركبة على شاشات متطورة تعمل مع أحدث أنظمة «المولتيميديا»، وعلى مقاعد مريحة مزوّدة بأنظمة تدفئة وتبريد، فضلًا عن تجهيزها بأحدث أنظمة أمان وبحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرحها تويوتا بنسختين، نسخة مجهّزة بمنظومة هجينة تضم محركًا كهربائيًا ومحرك بنزين بعزم يعادل 140 حصانًا، ونسخة ثانية ستضم محركًا هجينًا بعزم 193 حصانًا يمكّنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7.5 ثانية.

 

 

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