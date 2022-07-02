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بالصور: تعرف إلى جديد «DS 7» المعدلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 04:35 مساء
بالصور: تعرف إلى جديد «DS 7» المعدلة
دي إس 7 المحسّنة.. ترقيات فنية وأناقة في التصميم
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كشف طراز 7 DS 7، وهو أول تصميم من الألف إلى الياء لشركة دي إس للسيارات، في عام 2017، حيث أظهر روحًا جديدة في التصميم، واشتهرت دي إس 7 بتصميماتها الداخلية الجميلة، وتقنياتها المتطورة، ممهدة الطريق للتطورات الجديدة التي تجسدها الآن«DS 7» الجديدة.

تأتي شخصية «DS 7» الجديدة من التغييرات الكبيرة في الأمام والخلف، بفضل الروابط الوثيقة بين فريق دي إس للتصميم في استوديو باريس وفريق الإنتاج لدى الشركة في مصنع Mulhouse (فرنسا) مما حقق نتائج استثنائية من حيث الجودة والمتانة.

خارجية السيارة
كما أُعيد تصميم المصابيح الخلفية ذات الحجم النحيف بتقنية LED بلمسة نهائية معدنية داكنة. وقد جرت إعادة صياغة غطاء صندوق الأمتعة والشارة بخطوط أكثر وضوحًا، في حين أن اسم «DS AUTOMOBILES» الذي يحل محل «CROSSBACK» سيكون الآن على الجزء الخلفي البصري الممتد بين المصابيح. يجري تقديم محيط النوافذ وقضبان السقف بلون أسود لامع للتأكيد على ديناميكية الصورة الظلية.

تلعب العجلات دورًا في شخصية ملف دي إس 7 الجديدة مقاس 19 بوصة، وتعمل على تحسين الكفاءة الديناميكية الهوائية بينما تزيد معالجة تصميمها من قطرها.

داخلية السيارة
التغييرات أقل أهمية داخل المقصورة. يوجد الآن شاشة قياسية مقاس 12 بوصة/ إنش على الكونسول الوسطي وأسفلها، وهي مزودة بنظام معلومات ترفيهي جديد، ووظيفة أندرويد أوتو اللاسلكية ووظيفة أبل كاربلاي، ونظام رؤية ليلية. تضع DS علبة تروس مألوفة من مجموعة PSA.

محرك السيارة
يتكون نطاق محرك «DS 7» المحدث من بنزين وديزل ومحركات هجينة تعمل بالكهرباء. اعتمادًا على السوق، سيكون الخيار الأساسي إما وحدة ديزل بقوة 130 حصانًا (96 كيلووات) أو بنزين 130 حصانًا (96 كيلو واط). في السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء (PHEV)، تتوفر ثلاثة طرازات، تتميز جميعها بحزمة بطارية جديدة تبلغ 14.2 كيلو وات في الساعة.

البديل الأساسي هو الدفع بالعجلات الأمامية وله 225 حصانًا، يليه طرازان للدفع الرباعي بقوة 300 حصان و360 حصانًا. جرى تطوير هذا الأخير من قبل فريق DS Performance ويأتي بعجلات مقاس 21 بوصة، ومكابح أمامية مقاس 380 مم، ونظام تعليق مُعاد ضبطه. يستغرق التسارع من حالة توقف تام إلى 62 ميلاً في الساعة (0-100 كيلومتر في الساعة) 5.6 ثانية فقط.

دي إس 7 المحسّنة.. ترقيات فنية وأناقة في التصميم
دي إس 7 المحسّنة.. ترقيات فنية وأناقة في التصميم
دي إس 7 المحسّنة.. ترقيات فنية وأناقة في التصميم
دي إس 7 المحسّنة.. ترقيات فنية وأناقة في التصميم
دي إس 7 المحسّنة.. ترقيات فنية وأناقة في التصميم
دي إس 7 المحسّنة.. ترقيات فنية وأناقة في التصميم
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