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بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «تويوتا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 11:47 صباحا
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «تويوتا»
تويوتا تخطف الأنظار بسيارتها العائلية الجديدة (الإنترنت)
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أعلنت شركة تويوتا إطلاق نسخ جديدة معدلة من سيارات Sienna في الصين وبعض الأسواق العالمية الأخرى.

وتتميز السيارات الجديدة عن نسخ Sienna التي أُطلقت سابقًا في الولايات المتحدة بتعديلات طفيفة طالت ألوان غطاء الشبك في الواجهة الأمامية وبعض التعديلات على ممتصات الصدمات، وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وتأتي المركبة بهيكل ميني فان انسيابي أنيق التصميم طوله 5 أمتار و17 سنتيمترًا، مجهز بثلاثة صفوف من المقاعد التي زودت بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تحكم كهربائية ووسادات متحركة لتوفير راحة أكبر للركاب أثناء السفر والرحلات الطويلة.

وتميزت النسخة المخصصة للصين من هذه السيارات أيضًا بواجهة قيادة متطورة خالية من الأزرار التقليدية تقريبًا، ومجهزة بنظام مولتيميديا معدّل، وشاشة لمسية حديثة بمقاس 12.3 بوصة.

وحصلت السيارة على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وعلى نظام النقطة العمياء، وأنظمة لتشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بعد، وجهزت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه السيارة بمحركات هجينة بعزم 192 حصانًا، ومحركات بعزم 249 حصانًا، وتعمل هذه المحركات مع علبة سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات ونظام دفع أمامي.

 

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