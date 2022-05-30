علامات انتهاء صلاحية مرشح البنزين

القاهرة - بوابة الوسط

نسمع مرارا وتكرارا بضرورة تغيير فلاتر (مرشحات) السيارة، وعادة ما نلجأ إلى تغيير فلتر الهواء أو فلتر الزيت المرتبط بالمحرك. لكن هل تعلمون أن هناك فلاتر أخرى موجودة داخل السيارة وقد يؤدي تلفها إلى إزعاج السائق أثناء القيادة، وأبرزها فلتر البنزين.

عادة ما يمنح الفلتر أداء أفضل للسيارة، إذ يتخلص من الشوائب الموجودة داخل السوائل ليمنعها من الوصول إلى المحرك. فلتر البنزين ضروري جدا لتنظيف الوقود من الفتافيت غير الصالحة، خاصة داخل السيارات التي تعمل كاملة على الوقود فقط، بعيدا عن محركات الكهرباء أو المحركات الهجينة.



انسداد فلتر البنزين سيؤدي إلى توقف السيارة عن العمل، ولتجنب هذا الأمر عليك التنبه إلى بعض الدلائل والعلامات التي تشير إلى اقتراب تلف الفلتر في السيارة وتنبهك بضرورة تغييره سريعا تعرف عليها معنا وفقا لموقع «عالم السيارات».