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علامات انتهاء صلاحية مرشح البنزين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 04:06 مساء
علامات انتهاء صلاحية مرشح البنزين
علامات تدل على ضرورة تغيير مرشح (فلتر) البنزين في سيارتك فورا
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نسمع مرارا وتكرارا بضرورة تغيير فلاتر (مرشحات) السيارة، وعادة ما نلجأ إلى تغيير فلتر الهواء أو فلتر الزيت المرتبط بالمحرك. لكن هل تعلمون أن هناك فلاتر أخرى موجودة داخل السيارة وقد يؤدي تلفها إلى إزعاج السائق أثناء القيادة، وأبرزها فلتر البنزين.

عادة ما يمنح الفلتر أداء أفضل للسيارة، إذ يتخلص من الشوائب الموجودة داخل السوائل ليمنعها من الوصول إلى المحرك. فلتر البنزين ضروري جدا لتنظيف الوقود من الفتافيت غير الصالحة، خاصة داخل السيارات التي تعمل كاملة على الوقود فقط، بعيدا عن محركات الكهرباء أو المحركات الهجينة.

انسداد فلتر البنزين سيؤدي إلى توقف السيارة عن العمل، ولتجنب هذا الأمر عليك التنبه إلى بعض الدلائل والعلامات التي تشير إلى اقتراب تلف الفلتر في السيارة وتنبهك بضرورة تغييره سريعا تعرف عليها معنا وفقا لموقع «عالم السيارات».

البطء في تشغيل المحرك
- عدم القدرة على تشغيل المحرك سريعا على الرغم من دوران أجزائه، هي من أبرز علامات تلف فلتر البنزين في السيارة. أو في أسوأ الأحوال تتراكم الأوساخ والمواد غير الصالحة للحرق على الفلتر ما يؤدي إلى انسداده وبالتالي إعاقة حركة الوقود ومنعه من الوصول إلى المحرك بالكمية المطلوبة.

رائحة كريهة من العادم
- عادة ما يترافق انسداد فلتر البنزين داخل خزان الوقود مع خروج رائحة كريهة من عادم السيارة، إذ يؤكد الخبراء على هذا الأمر. مما يستوجب التوجه إلى أقرب مركز صيانة أو الاتصال بصديقك الميكانيكي لتغيير الفلتر على الفور قبل أن يقوم بتعريض أجزاء السيارة إلى المزيد من الأعطال.

صعوبة استجابة المحرك
- عدم استجابة المحرك عند الضغط على دواسة الوقود، أو بمعنى آخر تواجه السيارة صعوبة في التسارع العادي مع انخفاض عزمها عما قبل، فاعلم أن المشكلة هي في تلف فلتر الوقود.

صوت عمل المحرك
- من أبرز العلامات التي تشير إلى تلف فلتر البنزين في السيارة هو ارتفاع صوت المحرك عن الحد المعقول والطبيعي، فيصبح الصوت داخل السيارة صاخبا وملحوظا.

التوقف الكلي عن العمل
- التوقف المفاجئ للمحرك عن العمل قد يعني في أكثر الحالات انسداد فلتر البنزين بالأوساخ وبالتالي عدم وصول الوقود إلى غرف الاحتراق. كما انه من علامات تلف هذا الفلتر أيضا عندما تقوم بتشغيل السيارة لبضعة دقائق أو ثوان قبل أن تتوقف فجأة عن العمل.

إذا تكررت إحدى هذه العلامات فهناك نسبة عالية جدا ان تكون المشكلة في فلتر الوقود ومن الضروري الإسراع في تغييره قبل ان تنتقل المشكلة إلى أجزاء أخرى من السيارة.
 

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