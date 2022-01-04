6 نصائح لحل مشكلة رائحة البنزين بالسيارة

أسباب انتشار رائحة البنزين في سيارتك وطرق الخلاص منها (الإنترنت)

من المشاكل التي يعاني منها الكثيرون هي مشكلة رائحة البنزين بالسيارة وهي من الأمور الشائعة والمزعجة والتي قد تكون خطيرةً للغاية.

فقد تسبب رائحة البنزين حساسية عند الأشخاص المصابين بالحالات التحسسية كما قد تسبب الشعور بالغثيان والدوار؛ مما قد يؤدي بنهاية المطاف إلى فقدان التركيز هذا الذي قد يسبب حدوث حادث.

هنالك عدة أسباب قد تحدث مشكلة رائحة البنزين في السيارة وهنا سنعرض برفقتكم أهم تلك الأسباب وطريق التأكد منها وكيفية حلها وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

عطل أو ارتخاء أو ضياع غطاء خزان الوقود

- في بعض الأحيان بعد أن ننتهي من تعبئة خزان الوقود ننسى إعادة غطاء الخزان إلى مكانه، مما يسبب تسلل رائحة الوقود إلى المقصورة الداخلية للسيارة كما قد لا يتم إعادته وشده بشكل صحيح.

- وإن كان غطاء خزان الوقود قديمًا فقد يكون مصابًا بالشروخ أو الخدوش أو بعض التآكل الذي يؤدي إلى انتشار رائحة البنزين.

- يمكن التحقق من كل ما سبق عن طريق تفقد خزان الوقود، والتحقق عن طريق فحص الغطاء بالعين، والقيام بشده بشكل محكم للتحقيق من عد وجود أي فراغات.

- وفي حال شاهدت بعض الشروخ أو الخدوش فاستبدال الغطاء مباشرةً.

ثقب بخزان الوقود أو تآكله

- إن كنت لا تقوم بصيانة دورية لسيارتك، فقد يتعرض خزان الوقود فيها إلى تآكل مبكر أكثر من المعتاد.

- يمكن التحقق من ذلك بمجرد إلقاء نظرة على الخزان، في حال وجدت تسربا فهذا دليلًا قاطعًا على وجود ثقبًا أو تآكلًا، إما أن تستطيع استبداله أو إصلاحه حسب حجم المشكلة.

أعطال بخراطيم البنزين

- يسميها البعض خطوط البنزين، ولكن بغض النظر عن تسميتها، تتمثل وظيفتها بربط خزان الوقود مع محرك السيارة.

- أي أن المحرك لن ينتج أي طاقة بحال عدم وجود هذه الخراطيم.

- ولكن في بعض الأحيان قدد تتعرض هذه الخراطيم إلى أعطال إن تعرضت لشقوق أو صدوع، ليتسرب الوقود منها مما ينشر رائحة البنزين داخل السيارة.

- يمكن التحقق من ذلك بسهولة، عن طريق متابعة خط سير تلك الخراطيم ومعرفة مكان التسرب، واستبدالها إن لزم الأمر.

تلف جوان غطاء زيت المحرك

- قد يسبب التلف بجوان غطاء علبة زيت المحرك إلى تسلل بخار البنزين القادم من المحرك، وبالتالي يتسرب من الغطاء بحال تلف جوان الغطاء.

- وتتسرب الأبخرة من نظام التبريد أو الحرارة مما يظهر مشكلة رائحة البنزين في السيارة.

- يمكن التأكد من ذلك بكل سهولة واستبداله لحل مشكلة رائحة البنزين في السيارة وبأقل التكاليف.

ارتخاء أو عطل بشمعات الإشعال (البوجيهات)

- في حال كانت البوجيهات غير مشدودة بشكل محكم، فقد يحصل تسرب للأبخرة من حلقة منع التسرب مما قد يسبب دخولها للمقصورة الداخلية عن طريق نظام التكييف.

- لهذا يجب فحصها والتحقق من الأسلاك الموصلة بها، وفي حال ملاحظة أي عطل قم باستبداله على الفور.

حدوث تسرب بحاقن الوقود

- رغم أنه يندر حدوث هذا العطل، إلا أن السبب الأكثر شيوعًا للتسرب هو وجود تلف بجوان أو حلقة مانع التسرب، يمكنك التحقق منه واستبداله عند فني مختص.

عطل بعلبة الفحم

- هي علبة تتموضع بالقرب من خزان الوقود تمنع تسرب أبخرة البنزين الموجودة بخزان الوقود نحو الخارج.

- كما تسهم بمعادلة الضغط بخزان الوقود، لتمنع بخار البنزين الموجود في الخزان من التمدد داخله، بحيث تعادل بين الضغط الجوي خارج الخزان وداخله.

- وبحال كانت معطلة أو فيها شروح فسيحدث تسرب لبخار البنزين كما قد يكون مانع التسرب المعكل سببًا بالمشكلة.

- يمكن الاستشعار بموجود هذه المشكلة من خلال لمبة المحرك، أو التحقق بنفسك واستبدال علبة الفحم.