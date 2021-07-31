تعرف على سعر لاندروفر SVR

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 03:14 مساء

تسعى لاندروفر ديفندر لإضافة نسخة جديدة رائدة في حال كان التقرير الصادر من MotorTrend صحيحًا؛ حيث يشير إلى تطوير العلامة البريطانية لفئة SVR الجديدة بمستويات أداء تتعدى فئة V8.

وتقول المجلة إن استبدال محرك 5.0 لتر V8 سوبرتشارجر الحالي لصالح محرك 4.4 لتر توين تيربو V8 لفئة SVR الجديدة بقوة قد تتعدى 600 حصان وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

فئة ديفندر V8 الجديدة تولد 525 حصانًا وعزم 625 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بالتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 4.9 ثانية بسرعة قصوى 240 كلم\س.

النسخة الجديدة ستحصل على تحديثات رياضية للتصميم ونظام تعليق فريد، مع العلم أن نسخة V8 حصلت بالفعل على تحديثات لنظام التعليق لتحسين ديناميكية واستجابة ورشاقة السيارة.

من المرجح تدشين فئة ديفندر SVR الجديدة خلال 2022 بسعر يبدأ من 125.000 دولار.

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