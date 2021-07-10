مرسيدس تنوي التحول للسيارات الكهربائية بالكامل

أعلنت الصانعة الألمانية مرسيدس عن رغبتها بصنع السيارات الكهربائية حصريًا وأنها تريد التحوُّل إلى هذه الصناعة بشكل كامل، لكن عملية التحوُّل ستأخذ بعض الوقت.

ستحاول مرسيدس حتى نهاية العقد زيادة عدد سياراتها الكهربائية وتقليص عدد سيارات الوقود، ولكنها مع ذلك لم تحدد أي موعد لنهاية سيارات الوقود وقد يستغرق الأمر أطول من مجرد عقد من الزمن. وستظل الشركة توفر سيارات الوقود في الأسواق التي لا تتمتع ببنية تحتية كافية للسيارات الكهربائية وذلك وفقل لموقع «موتوراتي».

في الوقت الحالي والقريب ستقدم مرسيدس بديلًا كهربائيًا من جميع سياراتها مثل سيارات EQS و EQB و EQA وسنشهد وصول سيارة EQE في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب EQS SUV أو في أوائل العام المقبل.