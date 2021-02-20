57 ألف دولار للحصول على «إنفينيتي 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 03:17 مساء

 قامت إنفينيتي بالكشف عن الأسعار الأميريية لسيارة «QX55» موديل 2022، التي تبدأ من 46500 دولار للفئة الأساسية وتصل إلى 57000 دولار للفئة الأعلى في المجال «سنسوري».

ترتكز سيارة «إنفينيتي QX55» على سيارة «QX50» ولكن بتصميم أكثر رياضية وانسيابية، مع شبك أمامي بارز ومصابيح أمامية «LED» وفتحات هواء رياضية ولمسات سوداء مصقولة، مع جنوط 20 إنشا، من الخلف نرى المصابيح الخلفية «LED» الأنيقة ونظام عادم ثنائي، أما في المقصورة الداخلية فنشاهد شاشتين لمسيتين 7 و8 إنشات، مع لوحة عدادات تقليدية، وستكون «QX55» أول سيارة «إنفينيتي» تدعم تطبيق أبل كاربلاي اللاسلكي.
وتشمل مواصفات السيارة زخرفات ألمنيوم داخلية وتهوية وتدفئة المقاعد الأمامية ونظام سمعي «Bose» بـ16 مكبر صوت وزخرفات خشبية.
تعتمد «إنفينيتي QX55 2022» على محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندرات بقوة 271 حصانا وعزم دوران 380 نيوتن/متر، مع نظام دفع كلي قياسي وناقل حركة «CVT».

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