«هوندا» تكشف عن سيارتها الكهربائية

قدمت «هوندا» سيارتها «E الاختبارية الكهربائية»، خلال فعاليات معرض بكين 2020 للسيارات، من أجل التمهيد لـ«SUV» إنتاجية قادمة قريبا للسوق الصينية.

الجيل الجديدة من «هوندا E الاختبارية» حل على العديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق لـ«هوندا»، مع تحسينات ملحوظة لتقنيات التعرف على المشاة والسيارات وتحسن سرعة الاستجابة الأوتوماتيكية بفضل إضافة كاميرا أمامية بزاوية 360 درجة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

بالنسبة للتصميم الخارجي فتبدو السيارة مميزة عن جميع موديلات الـ«SUV» الأخرى لـ«هوندا»، بتصميم عصري وبابين ضخمين وغطاء محرك طويل وسقف مائل، لكن السيارة الإنتاجية ستحصل على أبواب ومرايا جانبية عوضا عن كاميرات النسخة الإنتاجية.