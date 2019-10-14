صور مسربة لـ«ألفا روميو Tonale»

كشفت «ألفا» سيارة اختبارية لفتت الأنظار آنذلك، ويبدو أنها تقترب من طرح سيارة «كروس أوفر» جديدة يعتمد عليها.

صور مسربة كشفت أن ألفا روميو Tonale تأتي بتصميم رشيق وهجومي يبرزها كسيارة كروس أوفر رياضية، ومع ذلك تبدو الواجهة الأمامية مبالغًا في تصميمها، في حين يحافظ تصميم الخلفية على المظهر الأنيق للمصابيح الخلفية المتصلة المستمدة من السيارة الاختبارية.

وتنقل الصور المسرية تصميم الكونسول الوسطي أيضًا، الذي أصبح أكثر واقعية، والمزود بتقنيات عصرية تشمل الشحن اللاسلكي وأدوات التحكم البسيطة وفقًا لموقع «المتوراتي».

ستكشف ألفا روميو السيارة الإنتاجية في 2021، أي أن هناك الوقت لتحسين التصميم.

