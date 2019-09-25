«مرسيدس» تطور محركاتها إلى كهربائية وتوقف تطوير البنزين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 12:59 مساء

صرحت الصانعة الألمانية «دايملر»، مالكة «مرسيدس»، أنها تتجه للتركيز بشكل أكبر على تطوير محركات وبطاريات الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى وقفها بشكل نهائي ورسمي كافة مشاريعها الخاصة بتطوير محركات الجازولين.

وستشمل التغييرات كافة ماركات السيارات التابعة لـ«دايملر» وفي مقدمتها «مرسيدس»، وهذا ما أوضحته الشركة خلال بيانها الرسمي عن القرارات الجديدة وفقًا لموقع «المتوراتي»

وأفصحت الشركة عن هوية المحركات والموديلات التي ستعمل على تطويرها في إطار الطاقة الكهربائية، حيث ستشمل تطوير محركات كهربائية بست أسطوانات لموديلات من فئة «E» و فئة «S» التابعتين لشركة «مرسيدس»، بالإضافة للموديلات من فئة «SUV» العائلية.
 

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