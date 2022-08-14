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خلطة لتنعيم شعرك في 10 دقائق فقط

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 01:16 مساء
خلطة لتنعيم شعرك في 10 دقائق فقط
المايونيز وزيت جوز الهند للحصول على شعر صحيّ وناعم كالحرير (الإنترنت)
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تلجأ العديدات من السيدات والفتيات إلى طرق مختلفة من أجل تنعيم الشعر، وهو ما يحتاج إلى اتباع روتين للعناية والتخلّص من الشعر الباهت والخشن والمُتجعد.

وإليك هذه الخلطة لتنعيم الشعر الخشن وللحصول على شعر صحيّ في مثل ملمس الحرير، حسب «سيدتي».

قناع المايونيز وزيت جوز الهند
عليك باستخدام نوع شامبو مناسب في غسيل شعرك جيدًا حتى تتخلصي من الدهون الطبيعية التي تفرزها فروة رأسك، وتتخلصي من الدهون الموجودة في شعرك مكان الزيوت.

جففي شعرك بتركه في الهواء الطلق إلى أن يجف ويصبح هائشًا.

قومي بوضع هذا القناع من خلال مزج ربع كوب من المايونيز وربع كوب من زيت جوز الهند في برطمان مغلق، وإضافة ربع كوب من زيت الصبار مع خلطها جيدًا، وإضافة خمس ملاعق من عسل النحل.

- الدحي لشعر صحي ناعم
احصلي على شعر ناعم لامع مع هذا المكون

فكي التشابك في شعرك باستخدام فرشاة فك التشابك، وقسمي شعرك بمشط واسع إلى أجزاء متعددة.

ارتدى قفازات طبية، واستخدمي فرشاة أسنان قديمة في فرد الخليط على كل جزء، والجزء الذي تنهينه ارفعيه باستخدام بنسة شعر، وأكملي باقي الشعر.

ضعي الغطاء البلاستيكي على شعرك حتى تجديه أصبح ساخنًا، وابدئي في تمشيط كل جزء على حدة، إلى أن تنهي شعرك كاملاً.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو المناسب لشعرك، ومشطيه وتمتعي بالنتيجة.

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