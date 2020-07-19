الدحي لشعر صحي ناعم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 03:00 مساء

إذا كنت تريدين الحصول على شعر صحي ومثالي، فإليك خلطة الدحي النيئ للترطيب والتغذية وتنعيم الشعر، فتعرفي عليها معنا.

وتصنّف هذه الوصفة كأحسن وصفة منزلية كون الدحي غنياً بالدهون والبروتينات وهو يرطب الشعر أيضاً، في حين تقضي البكتيريا الموجودة فيه على الطبقة الزيتية في الشعر، حسب موقع «جمالك».

طريقة التطبيق
- انقعي شعرك بعد خلط البيضة كاملة، وللشعر الدهني استخدمي فقط بياض البيض لمدة 20 دقيقة، ثم إشطفيه بماء بارد لمنع البيض من أن يُطبخ على درجة الحرارة العالية. ويمكن استخدام هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الشهر.

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