احصلي على شعر ناعم لامع مع هذا المكون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 02:33 مساء

تحلم السيدات بالحصول على شعر صحي وناعم ولامع دون استخدام مواد كيميائية، لذلك نقدم لك طريقة منزلية طبيعية لتنعيم الشعر وتقويته عن طريق استخدام الحلبة.

فالحلبة تحتوي على حمض الفوليك وفيتامين «أ» وفيتامين «ج» وفيتامين «ك»، ومجموعة كبيرة من المعادن، كما تحتوي على زيت الحلبة، كل هذه المكونات ساهمت في قدرة الحلبة على تنعيم الشعر.

على الرغم من أن الحلبة تساعد على تنعيم الشعر، فإضافة بعض المواد على الحلبة تزيد من قدرتها على تنعيم الشعر، بعض هذه المواد هي الزيوت، مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند، كما أن إضافة الزبادي على الحلبة من الخلطات التي تعمل على نعومة الشعر.

خلطة الحلبة للشعر هناك عدة خلطات ووصفات للحلبة، يمكنكِ الاختيار من بينها وتجربتها للحصول على شعر ناعم وصحي، نقدم إليكِ اليوم واحدة من أهمها تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «سوبر ماما».

خلطة الحلبة بزيت جوز الهند
- تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه والتقليل من تساقطه. احضري ملعقتين كبيرتين من الحلبة واطحنيها في المطحنة.
- ضعي الحلبة المطحونة في طبق، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ضعي الخليط على شعرك خاصة الجذور، واتركيه يجف لمدة عشر دقائق. اغسلي شعرك بالشامبو المفضل لكِ.
- كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل نتيجة.

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