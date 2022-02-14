جديد «St. John» في أسبوع الموضة بنيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

بلمسات جمعت بين الطابع العصري والكلاسيكي بشكل فريد من نوعه، جرى الكشف عن أحدث مجموعة أزياء «St. John» خريف وشتاء 2022 وذلك ضمن أسبوع الموضة في نيويورك. حيث ظهرت الأزياء ذات الطابع الكلاسيكي بقصات عصرية يمكن أن تتناسب مع الإطلالة الأنيقة للمرأة الشابة.

فقد بدت مجموعة أزياء «St. John» خريف وشتاء 2022 مميزة للغاية حيث ظهرت الأزياء الكلاسيكية ذات الطابع الأنيق. ولكن كان هناك تأثر واضح بالأزياء المستوحاة من فترة الثمانينيات بشكل أنيق خاصة أن العودة إلى الماضي أصبحت من أكثر الصيحات الرائجة هذا العام التي كانت مفضلة لدى أغلب المراهقات وذلك وفقا لموقع «ليالينا».

تنوعت موديلات الملابس التي تم تقديمها خلال مجموعة «St. John» خريف وشتاء 2022 بين مختلف القطع الكلاسيكية والعملية. ولكن كانت المعاطف الكلاسيكية هي الأكثر ظهورا والتي جرى تقديمها بموديلات ذات أكمام منفوشة وقصات قصيرة وطويلة بحيث تتناسب مع أذواق مختلف الفتيات. إلى جانب تقديم المعطف المطبوع بنقوش جلد الحيوانات بشكل أكثر من رائع. كما خطف أنظارنا المعطف الفرو البسيط الذي يمكن أن يعكس مظهر رائع لكِ.

شاهدي معنا بعض الاطلالات واستوحي منها ما يناسك لشتاء 2022.



شتاء وخريف «St. John» بقصات عصرية وطابع كلاسيكي

شتاء وخريف «St. John» بقصات عصرية وطابع كلاسيكي