مؤتمر صحفي لصناع «19 ب» في «القاهرة السينمائي».. وحفظي يعلق على أزمة التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط

أقام مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الجمعة، مؤتمرا صحفيا لفريق عمل الفيلم المصري «19 ب» بعد عرضه، الخميس، ضمن المسابقة الدولية.

وأعرب الفنان المصري سيد رجب عن سعادته بعرض الفيلم بمهرجان «القاهرة السينمائي»، مشيرا إلى أنه أحب الشخصية التي قدمها من خلال العمل، لأنها مختلفة عما قدمه.

وقال رجب إن كل ممثل عليه تقديم أدوار مختلفة من وقت لآخر، لأن ذلك يسهم في إظهار إمكاناته ويساعد على تطوره.

- «19 ب» ضمن عروض الخميس بمهرجان «القاهرة السينمائي»

وكشف مخرج الفيلم، أحمد عبدالله السيد، أنه حاول طرح سؤال للجمهور وهل يمكن أن يعيش جيلين مختلفين دون صراع، وأنه لم يسع لخلق صراع بينهما بل للتعايش.

ومن جانبه، أعرب أحمد خالد صالح عن سعادته بالعمل مع أحمد عبدالله، لأنه مخرج يسعى إلى تقديم قضايا مختلفة وبشكل مختلف، وهذا ما تحقق في «19 ب» حيث يناقش عدة قضايا منها تقبل الآخر.

شخصية نصر

وشدد على أن «نصر» الشخصية التي جسدها من خلال الفيلم تحمل الكثير من الأبعاد، وليس مجرد شخص عنيف، ولكن لديه بعدا إنسانيا، مشيرا إلى أنه سيترك تفسير النهاية للجمهور وهل تستحق الشخصية هذه النهاية أم لا؟ وعبر أحمد عن سعادته أيضا بالعمل مع الفنان سيد رجب.

وعاد وتحدث المخرج أحمد السيد، معبرا عن سعادته بالعمل مع مصممة الأزياء ناهد نصر الله، وكان دائما حلمه أن تنفذ ملابس فيلما من أفلامه، لترد عليه ناهد بأنها هي من حلمت بالعمل معه.

أزمة التذاكر

ورد المنتج والسيناريست محمد حفظي على شراء شركته المنتجة لأغلب تذاكر عرض الفيلم، موضحا أنه حصل على 15% فقط من تذاكر الفيلم بالاتفاق مع إدارة المهرجان، وليس لهم شأن بالأزمة التي حدثت.

وعلق أحمد عبدالله السيد على كلام حفظي، مؤكدا أن ما يعنيهم في المقام الأول هو حضور الجمهور، بالتالي لن يسعوا أبدا لحجز كل التذاكر.