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«19 ب» ضمن عروض الخميس بمهرجان «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 11:00 صباحا
«19 ب» ضمن عروض الخميس بمهرجان «القاهرة السينمائي»
مشهد من فيلم «19 ب» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تتواصل فعاليات مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الخميس، حيث تُعقَد جلسة حوارية مع المخرجة المصرية كاملة أبوذكري، الحاصلة على جائزة فاتن حمامة للتميُّز، يديرها الناقد طارق الشناوي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بمسرح النافورة. وفي الواحدة ظهرًا، تعقد محاضرة بعنوان «نتفليكس دليل صانعي الأفلام للمؤثرات البصرية»، يتحدث من خلالها بن بيري.

وفي المسرح الكبير، تُعرض أفلام «شيء قلته الليلة الماضية» (كندا، سويسرا) في الثالثة والنصف عصرًا، يعقبه في السابعة إلا ربعًا «19 ب» (مصر)، «سانت أومير» (فرنسا) في العاشرة إلا ربعًا، وبمسرح النافورة يعرض فيلم «جزيرة الغفران» (تونس، لبنان، الولايات المتحدة الأميركية) في التاسعة والربع مساء.

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ويستقل المسرح الصغير عروض أفلام «رابي كورناز ضد جورج دبليو بوش» (ألمانيا، فرنسا) في الثانية عشرة ظهرًا، يعقبه في الثالثة إلا ربعًا «لمحة» (رومانيا، فرنسا، بلجيكا، السويد)، «جويلاند» (باكستان) في السادسة إلا ربعًا، و«نرجعلك» (تونس) في التاسعة مساء.

ضحية
وفي مسرح الهناجر، تُعرض أفلام «ملوك العالم» (كولومبيا، لوكسمبورغ، المكسيك، فرنسا) في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، «مناخ أكثر برودة» (المملكة المتحدة) في الثالثة والنصف عصرًا، ويعقبه في السادسة مساء، برنامج «الأفلام القصيرة 1»، «مكان آمن» (كرواتيا) في الثامنة والنصف مساء.

أما سينما الهناجر، فتعرض فيها أفلام، «الريكوتا» (إيطاليا) في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، «ميديا» (إيطاليا) في الواحدة والنصف ظهرًا، ويعقبه «جنة الشياطين» (مصر) في الرابعة والربع عصرًا.

ويعرض في قاعة إيوارت بالجامعة الأميركية، أفلام «الكلمة» (التشيك، سلوفاكيا، بولندا) في الثانية عشرة والربع ظهرًا، وفي الثالثة والربع عصرًا، «شاطئ بعيد» (اليابان)، وفي السادسة والنصف مساء، «الحب بحسب دالفا» (بلجيكا)، وفي التاسعة إلا ربعًا برنامج «الأفلام القصيرة 2».

أما سينما الزمالك 1، فتعرض فيها أفلام «مُهر الحب» (المملكة المتحدة) في الثانية عشرة ظهرًا، «راوبطنا» (فرنسا) في الثالثة عصرًا، «العايلة» (الجزائر) في الخامسة والنصف مساء، «ضحية» (سلوفاكيا، التشيك، ألمانيا) في التاسعة والنصف مساء، «صفارة إنذار» (سلوفاكيا) في الثانية عشرة صباحًا.

وفي سينما الزمالك 2، تعرض أفلام «العودة إلى التراب» (الصين) في الثانية والنصف عصرًا، «رامونا» (إسبانيا) في الخامسة والنصف مساء، وفي الثامنة مساء «ثوب من الأحجار الكريمة» (المكسيك، الأرجنتين).

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