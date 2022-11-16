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«ماما» و«الغميضة» ضمن عروض «الأفلام القصيرة» بـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 12:43 مساء
«ماما» و«الغميضة» ضمن عروض «الأفلام القصيرة» بـ«القاهرة السينمائي»
الفيلم المصري «ماما» من بطولة مي الغيطي المشارك في قائمة الأفلام القصيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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يعرض، الأربعاء، برنامج «الأفلام القصيرة 1» ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

يتضمن البرنامج: فيلم «دعوة، من الخلا، للبحر»، للمخرج مراد أبو عيشة، إنتاج الأردن - ألمانيا، يعرض لأول مرة عالميًا، تدور أحداثه، حول محاولة «ياسمين» ابنة الاثنتى عشرة عامًا وأختها الكبرى «أحلام» الهروب من الحدود التي أقرها والدهما، لتجنب مصير محتوم، حتى تصلان إلى بحر أسطوري.

«الغميضة» فيلم لـكارولينا بيلكا، إنتاج بولندا، عرض عالمي أول، وتدور أحداثه حول تحول الغميضة إلى ما هو أكثر من مجرد لعبة، عندما تصبح طفلة صغيرة مهتمة بالبحث عن الحب والدفء المفقودين أكثر من العثور على أصدقائها.

«موجات يوجين الأخيرة» ديلان ويركمان، إنتاج هولندا، الذي يعرض دوليًا لأول مرة، وتدور أحداثه حول انطلاق تيرانس وصديقته سان في رحلة في منزلهما المتنقل إلى جنوب فرنسا لزيارة صديق قديم، ليجدا أنفسهما أمام واقع عالم متغير.

ماما
«رقم 8» لـمايكل برادلي، إنتاج أستراليا، ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، وتدور أحداثه حول «ليلى»، التي كانت يومًا ما عازفة بيانو في الحفلات، وكان حب حياتها هو «جورج»، تنبثق ذكرى ما عند برك صخرية لها شكل رقم 8، تكشف تلك الذكرى كيف انحرف مسار الحياة عما كان عليه.

«ليلة هادئة في منتزه مونتيري» لـ شيو تشي تشارلز دونج، إنتاج الولايات المتحدة، والصين، يعرض لأول مرة دوليًا، وتدور أحداثه حول «جيانغ» الذي يمر بمسرح كان عادة ما يزوره في طفولته، لتحيا في رأسه ذكرى ما، محملاً بالشوق إلى أمه، يعاود «جيانغ» زيارة المسرح ويتصالح مع ماضٍ لا يمكن نسيانه.

«ماما» لـناجي إسماعيل، إنتاج مصري، يعرض لأول مرة عالميًا، تدور أحداثه حول فتاة في الحادية والعشرين من عمرها تخبئ سرًا خطيرًا لتحمي نفسها هي وأخيها.
 

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