خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رسام الكاريكاتير الليبي، خيري الشريف، في معرض الرسوم المتحركة الدولي «كارتون السلام الدولي»، الذي نظمته بلدية أزمير التركية أخيرا.

وشارك في المعرض أكثر من 420 فنانا من 63 دولة، فيما عُرضت الأعمال في قاعة البلدية.

ويعد الشريف هو المشارك الوحيد من ليبيا، وعُرضت كل أعمال الفنان خيري، ومعظمها تتعلق بموضوع القضية الفلسطينية، بالحجم الكبير في الشارع، وفي قاعة البلدية.

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والشريف يرسم الكاريكاتير في مختلف الصحف الليبية منذ سبعينيات القرن الماضي، كما يرسم بانتظام في جريدة «الوسط» وبوابتها الإلكترونية.

عالمه الكاريكاتيري

ويبني الشريف عالمه الكاريكاتيري، متسلحا بصياغة تختزل مسيرة تجارب سالفة من فنون الإخراج والرسم والكتابة، وهي مكون نظري وعملي رئيس ساند عملية الاختمار والتراكم، ومنح نسق الأفكار نضارة وخصوبة دائمة، ارتكازا على إرث عراكه مع عالم الحدث والصورة (الصحافة).

رسام الكاريكاتير الليبي خيري الشريف يشارك في معرض الرسوم المتحركة الدولي «كارتون السلام الدولي» في أزمير (بوابة الوسط)

رسام الكاريكاتير الليبي خيري الشريف يشارك في معرض الرسوم المتحركة الدولي «كارتون السلام الدولي» في أزمير (بوابة الوسط)

رسام الكاريكاتير الليبي خيري الشريف يشارك في معرض الرسوم المتحركة الدولي «كارتون السلام الدولي» في أزمير (بوابة الوسط)

رسام الكاريكاتير الليبي خيري الشريف يشارك في معرض الرسوم المتحركة الدولي «كارتون السلام الدولي» في أزمير (بوابة الوسط)

رسام الكاريكاتير الليبي خيري الشريف يشارك في معرض الرسوم المتحركة الدولي «كارتون السلام الدولي» في أزمير (بوابة الوسط)